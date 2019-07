Crisis PS: diputados elizaldistas replican a la disidencia y piden respetar los resultados de la elección

"Hacemos un llamado a deponer las disputas pequeñas y desmedidas, a respetar las reglas de nuestra institucionalidad interna, los resultados de la última elección y a constituir el Comité Central y la próxima dirección partidaria de manera integrada”. Ese es el emplazamiento de un grupo de diputados del Partido Socialista alineados con el actual timonel de la colectividad, Álvaro Elizalde, de cara al crucial comité central de este sábado.

La declaración firmada por los diputados Leonardo Soto, Fidel Espinoza, Raúl Leiva, Marcos Ilabaca, Jaime Tohá, Emilia Nuyado, Jenny Alvarez, Luis Rocafull, entre otros, responde de este modo a la emitida este jueves por la disidencia del partido.

En el bando opositor a la actual conducción de Álvaro Elizalde exigieron la conformación de una "mesa y una Comisión Política integradas” , pero en una clara advertencia al actual presidente del PS Álvaro Elizalde y el secretario general Andrés Santander señalaron que “de no abrirse paso a una solución unitaria, y se pretenda persistir en la simple reelección de los actuales dirigentes, no estamos disponibles para dotar de legitimidad lo que consideramos una errada decisión política, que no hará otra cosa que profundizar la crisis que vive hoy el PS”.

De ahí la réplica de los diputados cercanos a Elizalde, con el emplazamiento a “deponer y dejar atrás las polémicas y enfrentamientos personales que han saturado a la opinión publica en los últimos meses, que revelan un debate interno pequeño, de conflictos de poder estériles que solo causan desprestigio a todos quienes integran esta organización”.

Una de las fórmulas para superar la situación que proponen estos parlamentarios es la convocatoria de una conferencia de organización extraordinaria “para abordar los problemas y desafíos en relación con nuevos estándares éticos y de probidad, más exigentes”.

Igualmente, plantean que “esperamos que nuestro partido se sobreponga y prevalezca sobre los intentos de desacreditar toda la vida interna y dividir a nuestra organización” y añaden que “nuestro partido es mucho más trascendente que los problemas actuales, es un partido fundamental del último siglo en la historia chilena”.