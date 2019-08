Secuelas del informe Bown: jesuitas buscan avanzar en reparación a víctimas y Berríos afirma que “fuimos engañados” por Poblete

En la Compañía de Jesús siguen rasgando vestiduras tras el lapidario informe de Waldo Bown por los abusos realizados por el excapellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete, por casi 50 años. "Fuimos engañados y no solo los jesuitas", dijo esta mañana Felipe Berríos, uno de los rostros más emblemáticos de la congregación.

“No basta con decir perdón, tenemos que escuchar a las víctimas, dialogar con ellos cómo se repara esto, aunque es irreparable el daño que ellos han tenido”, aseguró el religioso a Radio Cooperativa.

Berríos insistió en que no tiene explicación para la conducta de Poblete. “Cómo una persona que yo veía amable, sencilla, incluso piadoso, (...) cómo esta persona, al mismo tiempo, era una persona que agredía sexualmente. Yo creo que hay un fenómeno que se produce cuando una persona uno lo admira mucho, uno tiende a taparle o a no ver o a aminorar cosas que no debiera aminorarlas", dijo.

El impacto del informe Bown fue analizado por los sacerdotes de la Compañía de Jesús, quienes se reunieron este miércoles para evaluar las conclusiones de la lapidaria investigación que detalló los abusos sexuales realizados por el ex sacerdote entre 1960 y 2008, y que suman 22 víctimas (cuatro de ellas menores de edad), y tres abortos.

Tras la reunión, el sacerdote Pedro Labrín dijo que "fue un proceso, un paso más para ir integrando las verdades que conocimos junto con todo el mundo ayer (martes) y en un clima muy fraternal".

El religioso afirmó que se concluyó "comenzar las tareas que correspondan en el plano de la reparación. Aquí hay una manifestación contundente, maciza y nuestra referencia es hacia eso".

Entrega de informe

En paralelo, el provincial de los jesuitas, Cristián del Campo, llegó hasta la Fiscalía Sur para hacer entrega del "resumen ejecutivo" de la investigación que realizó el abogado Waldo Bown en contra de Renato Poblete.

A su llegada, Del Campo aseguró que el resumen es de carácter "ejecutivo" porque querían resguardar la identidad de las víctimas que solicitaron la confidencialidad. Dicho informe fue entregado al fiscal Héctor Barros.

"Venimos a ponernos a disposición de la Fiscalía para ver si podemos colaborar en algo más y bueno, ellos tendrán que tener tiempo para estudiar los antecedentes y solicitar elementos que puedan creer que son de utilidad. Nosotros no somos los llamados a impartir justicia en nuestro país, por eso estamos entregando esto”, explicó a su llegada.

“Ojalá se coordine y colaboremos lo que más se pueda con la Fiscalía, lo que nos preocupa es no ser transparente y que no haya Justicia y esperamos que las personas paguen por los eventuales delitos que pudieron haber cometido”, sentenció.

En dicho informe, se cuentan las denuncias de 22 mujeres, cuatro de ellas menores de edad, que acusan a Poblete de abusos sexuales y de poder. También se confirmó que participó en un aborto y que tuvo seis “relaciones estables” y en cinco de esos casos hubo abusos.