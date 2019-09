Canciller Ribera minimiza importancia del Acuerdo de Escazú: “No es un tema apremiante” y “no es una pieza esencial de la COP25”

“No es un tema apremiante”, “nadie en Naciones Unidas me ha preguntado sobre Escazú” y “no es una pieza esencial o significativa de la COP 25, son otras cosas". Con estas palabras, el canciller Teodoro Ribera le bajó absolutamente el perfil al Acuerdo de Escazú, el tratado medioambiental que el Gobierno se ha resistido a firmar pese a los llamados de sectores políticos y ciudadanos.

El ministro Ribera se refirió así al acuerdo que este jueves 26 de septiembre tendrá un hito, porque en el edificio de la ONU en Nueva York se realizará una ceremonia para que los países de la región suscriban o ratifiquen este tratado vinculante para América Latina y el Caribe respecto a la protección del medio ambiente y el acceso a la justicia ambiental.

El acuerdo fue firmado por 14 países el 27 de septiembre de 2018 en el marco de la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y posteriormente otros 3 países más se sumaron. Actualmente está en el proceso de ratificación respectivo, y hasta la fecha sólo Guyana ha cumplido con ese trámite.

Pero el Gobierno ha insistido en sus reparos al acuerdo, como lo expresó el mismo Presidente Piñera esta semana en Nueva York. “Estamos trabajando para que este acuerdo, con algunas observaciones y reservas, pueda ser un buen acuerdo para Chile”, indicó.

El canciller Ribera ratificó este punto señalando a Radio Cooperativa que “se están haciendo nuevos estudios para ver no sólo el impacto internacional” de la firma de este acuerdo, y añadió que no hay problemas de plazos para poder suscribirlo porque Chile tiene "hasta 2020 para ver si somos parte”.

“No es un tema apremiante, que cambie nuestra política exterior ni interior; es un tema de definición política sobre el cual existen dudas de la conveniencia de que Chile se haga parte", sostuvo.

Igualmente, el ministro señaló que el Acuerdo no ha sido tema en el marco de la semana de la cumbre de acción climática y de la 74 Asamblea General de la ONU en Nueva York. “En Naciones Unidas me ha preguntado sobre Escazú, porque es un pacto regional y no mundial", dio Ribera, añadiendo que "muchos países participaron en su negociación y solo un grupo menor lo firmó y solo uno lo ha ratificado, Guyana”.

Presión opositora

Desde la oposición se ha presionado al Gobierno para que suscriba el acuerdo. La bancada de senadores DC pidió vía oficio del Senado al Presidente Piñera que firme el tratado. “Evitemos otro bochorno internacional. Urge la #firmaescazu. Sería inconsecuente no firmarlo siendo sede de la COP25”, advirtió la senadora Ximena Rincón.

El Partido Socialista, por su parte, inició una campaña para instar a Sebastián Piñera a que Chile finalmente se adscriba al acuerdo, sin reservas. Los senadores Carlos Montes e Isabel Allende recordaron que el tratado en su artículo 23 se establece que “no se podrán formular reservas al presente Acuerdo”.

“Llegó la hora que Piñera firme Escazú, no puede seguir diciendo cosas confusas y tiene que definirse frente a un acuerdo internacional en que Chile jugó un papel muy destacado”, declaró Montes.