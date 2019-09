La teleserie de la anunciada salida del embajador de Chile en Argentina, Sergio Urrejola, tuvo otro capítulo más este lunes, cuando el Presidente Sebastián Piñera coincidió con el diplomático en la inauguración del nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores.

En la oportunidad, el Mandatario se refirió al representante nacional en Buenos Aires, señalando que “quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al embajador de Chile en Argentina, Sergio Urrejola por los valiosos servicios, el compromiso, la dedicación, la entrega que prestó”.

El Presidente además reiteró que "él ha presentado su renuncia y vamos a esperar las elecciones en Argentina para poder hacer un cambio de embajador, pero le agradezco embajador por su dedicación, por su compromiso, por su entrega".

La salida de Urrejola se conoció por la prensa, luego que el fin de semana El Mercurio publicó la misiva de renuncia, en la que hablaba de las “dificultades para desempeñar este cargo y la deficiencia tanto en lo administrativo como en lo que dice relación con la coordinación con la Cancillería”.

Urrejola se reunió esta mañana por cerca de una hora con el canciller, Teodoro Ribera, y luego sostuvo una reunión en La Moneda con el Mandatario. También habló con los medios y dijo a Radio Pauta que “muchos tienen problemas conmigo, porque soy franco y decente”. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que “Sergio Urrejola es un gran abogado y arbitro a nivel nacional (…) Se hemos tomado conocimiento de la renuncia y se le agradece la disposición y la voluntad por haber asumido el cargo".

“Todos tenemos derecho a vacaciones”

Tras la actividad en el paso Los Libertadores, el todavía embajador de Chile en Argentina agradeció las palabras del Presidente y aseguró que “no me voy molesto, me voy muy contento”.

Respecto a los motivos que lo llevaron a renunciar, reiteró que estos ya fueron explicados en la carta y evitó ahondar en ellos, señalando que “las dificultades se resuelven internamente”.

También descartó una de las informaciones que circula, y que indica que estaba jugando golf en Europa cuando Piñera fue a Santa Fe por la cumbre Mercosur. “Eso es falso, es otra falsedad. Estaba en Santiago, ese día, el día en que el Presidente llegó a Santa Fe. Estaba de vacaciones desde el 4 de julio, yo creo que todos tenemos derecho a vacaciones y hay que respetar las vacaciones y la vida privada de cada uno”, comentó.

Ayer, en Mesa Central de Canal 13, el Presidente fue consultado al respecto y su respuesta fue que “el embajador no estaba en Argentina, pero me lo informó con anticipación (…) no sé dónde estaba”.