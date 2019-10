Allamand y Ossandón respaldan eventual candidatura de Rubilar a gobernadora

Los senadores de Renovación Nacional (RN), Andrés Allamand y Manuel José Ossandón, invitaron a la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, a un desayuno en el centro de Santiago para mostrar su respaldo a una eventual candidatura para la gobernación y le pidieron definir si competirá en dicha elección.

De acuerdo a La Tercera, el encuentro duró cerca de 45 minutos y se llevó a cabo el viernes pasado, 11 días antes de que se acabe el plazo para que las distintas autoridades de Gobierno renuncien a sus cargos si desean competir para las elecciones del próximo año.

"Karla Rubilar ha hecho un extraordinario trabajo en la Intendencia (…) tiene todas las condiciones para ser la primera gobernadora de la Región Metropolitana y le hemos venido a decir con el senador Ossandón que cuente con nosotros, que dé el paso al frente y que asuma esta candidatura", dijo Allamand.

En tanto, Ossandón comentó que "ella no está sola, nosotros estamos detrás de ella", y agregó que "esperamos que Karla nos conteste para hacerle una propuesta clara y formal a Chile Vamos".

"Una decisión muy bien pensada"

La intendenta Rubilar también abordó el tema, señalando que se trata de una decisión que "no es fácil". "Yo tengo que tomar la decisión de salir de un cargo que me gusta, que me permite hacer muchas actividades y por lo tanto hay que tomar una decisión muy bien pensada", explicó.

"Yo he recorrido todas y cada unas de las comunas de la Región Metropolitana y ahí soy una privilegiada. Con respecto al día en que tome la decisión, será el día en que esté convencida de que si salgo seré la mejor candidata y representaré bien lo que es Chile Vamos para una decisión histórica", finalizó Rubilar.