Huenchumilla versus Felipe Kast: la dura réplica a “esa vieja promesa del liberalismo de la derecha, hoy convertido en un joven senador conservador”

El proyecto que tipifica el delito de robo o hurto de madera en troza abrió un duro conflicto entre los senadores de La Araucanía, Felipe Kast (Evópoli) y Francisco Huenchumilla (DC).

Precisamente fue este último quien, a través de una carta en El Mercurio, replicó este domingo a Kast, tras las duras críticas del ex precandidato presidencial por oponerse a la iniciativa.

En la misiva, Huenchumilla comienza señalando que “el senador Kast, cual medieval Savonarola del siglo XXI, arremete en las páginas de su diario acusándome de haber votado en contra de un proyecto de ley de su particular afecto. O sea, mi pecado es haber disentido de él; no votar de la misma manera como votó él (…) Especial forma de concebir la democracia tiene el senador: él tiene la verdad y los demás estamos equivocados, sin derecho a disentir”.

El exintendente explica su rechazo al proyecto, señalando que esta iniciativa tiene por objeto “brindar protección a la industria forestal” e “introducir técnicas intrusivas de investigación igual que en los delitos de narcotráfico, terrorismo, etcétera”, lo que es especialmente complejo en una zona como La Araucanía.

“Es decir, estamos frente a un proyecto complejo, porque la industria forestal está en la base de la situación de conflicto y violencia que nos persigue en el sur desde hace más de 20 años. Entonces, lo lógico es que se hubiera escuchado a todas las partes interesadas: organizaciones, alcaldes, profesores de Derecho Penal. Pero el senador Kast, abusando de su condición de presidente de la comisión de Seguridad del Senado, despachó el proyecto en una sesión, escuchando solo a la industria forestal”, indicó.

Según Huenchumilla, “entonces este es un proyecto, a lo menos, discutible; y por ello no le da derecho al senador Kast a arremeter, de manera categórica y definitiva, en contra de uno de sus colegas por la sola razón de no compartir sus puntos de vista. Me recuerda aquella frase suya para el bronce: “Camilo Catrillanca murió en un duro enfrentamiento con Carabineros”. Un poco más de humildad hace falta a veces en la vida”.

“Se lo digo con afecto a esta vieja promesa del liberalismo de la derecha, hoy convertido en un joven senador conservador”, remata el legislador DC.