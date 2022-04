Alcaldesa Matthei denuncia nuevo robo de plantas desde la vía pública en Providencia

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, a través de sus redes sociales denunció un nuevo robo de plantas desde las plazas de la comuna. Es la segunda vez que suceden estos hechos, por lo que la autoridad pidió respetar las áreas verdes.

La situación fue registrada por un vecino mediante un video en el que se ve a una persona cargando en una camioneta algunas plantas que se encontraban instaladas en la vía publica.

"Por favor, no nos roben las plantas. Me indignan este tipo de actos. Esa camioneta no es del municipio ni ella parte de nuestro equipo", escribió la edil en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que en enero de este año, la propia alcaldesa compartió unas fotos que registran el momento en que una mujer sacaba unas flores desde un espacio público.

"Esto no se hace. Vecinos nos informan que hay personas que roban plantas. Les pido por favor que no saquen las especies de nuestras plazas, parques ni jardines. Están ahí por un motivo y son para disfrutar con toda la comunidad. Por favor cuidémoslas entre todos", escribió en ese momento.