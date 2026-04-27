Fallece el cineasta argentino Adolfo Aristarain con 82 años

El cineasta argentino Adolfo Aristarain falleció este domingo en Buenos Aires a los 82 años, según informó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Muy ligado a este país, donde vivió durante siete años y rodó algunas de sus películas, Aristarain recibió dos Premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine.

El autor de ‘Un lugar en el mundo’ (Goya a Mejor Película Iberoamericana) o ‘Lugares comunes’ (Goya a Mejor Guion Adaptado) recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine correspondiente a 2024. Según destaca la Academia de Cine española, fue un creador clave para las filmografías argentina y española de las últimas décadas.

Fallece el cineasta argentino Afolfo Aristarain. Muy ligado al cine español, recibió dos Premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine.https://t.co/J9uB9trFDB pic.twitter.com/yV5DttuDhG — Academia de Cine (@Academiadecine) April 26, 2026



Asistió en la dirección al cineasta Mario Camus, y también a cineastas como Vicente Aranda, Sergio Leone,​ Lewis Gilbert, Gordon Flemyng o Sergio Renán. Trabajó con actores y actrices como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Eusebio Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro.

El autor de ‘Tiempo de revancha’, ‘La ley de la frontera’, ‘Martín (Hache)’ o ‘Roma’ -su última producción, de 2005- fue el primer director argentino que recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine.

Trayectoria

Nacido el 19 de octubre de 1943 en la capital argentina, tuvo interés desde su infancia por la literatura y el cine.

Se inició en el séptimo arte como montador y sonidista en Río de Janeiro y luego como ayudante de producción en Buenos Aires, para luego, a comienzos de la década de 1960, dar sus primeros pasos como asistente de dirección.

En 1967 se mudó a Madrid y regresó en 1974 a Buenos Aires, donde continuó trabajando como asistente de dirección de realizadores como Vicente Aranda, Daniel Tinayre y Sergio Renán.

Su primera película como director llegó en 1978, ‘La parte del león’, de la que también escribió el guión, filme protagonizado por Julio de Grazia, Luisina Brando y Fernanda Mistral.

Sus largometrajes -once en total-, rodados en Argentina y España, incluyen títulos de gran éxito, como ‘Tiempo de revancha’ (1981), ‘Un lugar en el mundo’ (1992), ‘Martín (Hache)’ (1997) y ‘Roma’ (2004), su último filme.

Reconocidos actores, como Juan Diego Botto, Cecilia Roth, José Sacristán y Federico Luppi han trabajado bajo las órdenes de Aristarain, que se consideraba un admirador de directores estadounidenses como John Ford y John Huston.

En 1992 su filme ‘Un lugar en el mundo’ fue nominado a un Óscar como mejor película extranjera, largometraje que ese mismo año ganó un Goya.

En 2002 otro de sus filmes, ‘Lugares comunes’, se alzó con un Goya al mejor guión adaptado.

Fue además reconocido con varios premios en el Festival de Cine de San Sebastián y con galardones Cóndor de Plata en Argentina.

“Mis películas tenían un objetivo claro, que era muy visible en ‘La parte del león’ o en ‘Tiempo de revancha’: atacar al capitalismo, que es un sistema que considero salvaje. Hoy pienso lo mismo, este sistema nos destruye sin la más mínima piedad y hay que cambiarlo”, dijo en 2013 en una entrevista con el diario La Nación, de Buenos Aires.

Aristarain fue miembro de la Academia de Cine de España y vicepresidente de la organización Directores Argentinos Cinematográficos (DAC).

En 2003 le fue otorgada la nacionalidad española, en mérito a su aporte a la cultura iberoamericana.

Hace un par de años, reveló en una entrevista que alguna vez planeó filmar una película sobre el músico argentino Astor Piazzolla, un proyecto que descartó luego de que en 2019 se sometiera a un operación del corazón y sobreviniera más tarde la pandemia de covid-19.

“El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es”, definió Aristarain en 2024, al recibir la Medalla de Oro de la Academia de Cine de España.