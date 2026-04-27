Liga de Primera: Colo Colo líder junto a Limache y la U le ganó a la UC el clásico universitario

La fecha 11 de la Liga de Primera dejó un nuevo escenario en la parte alta de la tabla, con Colo Colo alcanzando a Deportes Limache en el liderato tras una jornada marcada por el clásico universitario y varios resultados clave en la lucha por los primeros puestos.

El cuadro “tomatero” llegaba como exclusivo puntero, pero no pudo sostener esa condición luego de igualar 2-2 ante Audax Italiano en La Florida. El empate resultó insuficiente para mantener la ventaja, en un partido que además estuvo marcado por múltiples lesiones en el equipo local, incluida la fractura de tobillo de Nicolás Aedo.

Ese resultado fue aprovechado por Colo Colo, que sufrió más de la cuenta para imponerse por 2-1 a Universidad de Concepción. El triunfo llegó en los minutos finales y permitió a los albos alcanzar los 21 puntos, igualando a Limache en la cima, aunque por diferencia de gol siguen en el segundo lugar. Eso sí, el equipo albo aún tiene un partido pendiente ante Coquimbo Unido, que podría darle el liderato exclusivo.

El duelo más destacado de la jornada se vivió en el Estadio Nacional, donde Universidad de Chile se quedó con el clásico universitario tras vencer por 1-0 a Universidad Católica. El único tanto del encuentro fue obra de Juan Martín Lucero, quien marcó su primer gol con la camiseta azul.

Con ese resultado, ambos equipos quedaron con 17 puntos, posicionándose en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Más atrás, O’Higgins se consolidó con 19 unidades tras vencer por 2-0 a Ñublense en Chillán, encuentro que terminó con incidentes entre barras. Con la misma cantidad de puntos, Huachipato ocupa el tercer lugar luego de empatar sin goles ante Deportes La Serena.

En otros resultados, Everton logró un importante triunfo por 3-1 frente a Cobresal, que sumó su sexta derrota consecutiva y se mantiene fuera de la zona de descenso solo por diferencia de gol.

En tanto, Coquimbo Unido derrotó a Unión La Calera por 2-1, resultado que mantiene a los cementeros en la parte baja de la tabla.

La jornada comenzó el jueves con la victoria de Deportes Concepción sobre Palestino en La Cisterna, resultado que derivó en la salida del técnico Cristián Muñoz, siendo reemplazado por Guillermo Farré.

Tras esta fecha, el torneo entrará en un receso de dos semanas para dar paso a la Copa de la Liga, retomando la competencia el fin de semana del 16 de mayo.