Subsecretario de Prevención del Delito muestra preocupación por los problemas de violencia en Chile: "Es el peor momento desde el retorno a la democracia"

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se refirió a los problemas de violencia que aquejan al país, mostrando su preocupación por los delitos que han tomado fuerza durante el último tiempo, manifestando que es "el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia".

En conversación con EmolTV Vergara señaló que se encuentran en un punto de "inflexión" debido al aumento de delitos en nuevos territorios.

"Chile enfrenta el peor momento porque, particularmente, hay un delito que no solamente habla de la realidad y el nivel de violencia social que tenemos en el país, sino que además es el delito que no tiene reparación, que son los homicidios. Los homicidios vienen aumentando en el país por años, pero es en el año 2019 en comparación con el año 2020, cuando vemos un aumento del 20% a nivel nacional", expresó Vergara.

Asimismo, la autoridad expresó que se han registrado nuevos "fenómenos criminales y delictuales que se han hecho presentes en este país".

"Claramente hay delitos que no ocurrían con la magnitud que ocurren antes. Pero eso no se soluciona con policías o militares se soluciona además con investigación. Tenemos que tener una inteligencia policial que funcione, una inteligencia civil que funcione, pero por sobre todo, lo más importante y que los hemos articulado operativamente desde la Subsecretaría de Prevención del Delito que la seguridad no va a ser solucionada por el Gobierno por sí solo y tampoco por el sector privado", dijo Vergara.

Sector Privado

El subsecretario de Prevención del Delito criticó a la seguridad del sector privado, puesto que señala que no entregan la protección adecuada, sumado a que existe una "distracción de recursos públicos.

"Hemos sido extremadamente claros que el sector privado, productivo y las empresas tienen que hacer un buen trabajo en seguridad privada. Particularmente cuando los eventos masivos en este país demandan cientos de carabineros por una actividad que la entrada a los conciertos cuenta más de 100 mil pesos, donde las recaudaciones de un partido de fútbol profesional superan lo que cualquier municipio puede recaudar para tener disponible en seguridad pública, necesitamos que ellos también un buen trabajo en seguridad privada", manifestó.