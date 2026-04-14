ClicAM: reforma tributaria, CAE, camioneros y caída del petróleo

Rebaja de impuesto a empresas se aplicaría entre 2028 y 2030 con gradualidad

La rebaja del impuesto a las empresas y la reintegración del sistema tributario que impulsa el Gobierno no se aplicarían de inmediato, sino de forma gradual entre 2028 y 2030, según el diseño preliminar de la reforma. La estrategia busca compatibilizar el objetivo de reactivación económica con las restricciones fiscales actuales, postergando el mayor impacto recaudatorio para los últimos años del período. La propuesta considera reducir la tasa corporativa desde 27% a 23% y avanzar hacia un sistema integrado, en medio de un debate político sobre sus efectos en la inversión, la recaudación y la equidad tributaria.

Contraloría respalda cobro del CAE y ordena fiscalizar acciones de Tesorería

La contralora Dorothy Pérez dictaminó que la Tesorería General de la República sí tiene facultades para cobrar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), validando la estrategia del Gobierno para recuperar estos recursos. El pronunciamiento establece que la cobranza puede realizarse por vías administrativas y judiciales una vez activada la garantía estatal. Además, la Contraloría anunció que evaluará auditorías para fiscalizar el desempeño de Tesorería en estos procesos, en un contexto de controversia legal por los mecanismos utilizados. El dictamen despeja dudas jurídicas y refuerza la ofensiva del Ejecutivo sobre los deudores, aumentando la presión para ejecutar cobros efectivos.

Perú cierra votación con Fujimori y López Aliaga liderando preferencias

Las votaciones en Perú cerraron con un escenario altamente fragmentado y sin mayoría clara, donde Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga encabezan el conteo preliminar y se perfilan para disputar la segunda vuelta presidencial. El proceso estuvo marcado por retrasos logísticos, extensión de la jornada electoral y cuestionamientos a la organización, lo que obligó a prolongar la votación en algunos sectores. La elección refleja una fuerte fragmentación política y anticipa un balotaje en junio en medio de incertidumbre institucional y desconfianza ciudadana.

Camioneros advierten “consecuencias” si no se frenan nuevas alzas de combustibles

Gremios de camioneros advirtieron al Gobierno que habrá “consecuencias” si no se frenan las nuevas alzas de los combustibles, en medio del fuerte impacto del diésel en sus costos operativos. Las organizaciones señalaron que el incremento ha generado graves complicaciones en la logística y distribución, con alzas de tarifas que podrían superar el 25%. Además, alertaron que no están en condiciones de seguir absorbiendo los costos y no descartaron movilizaciones a nivel nacional si no hay medidas urgentes. El conflicto abre un nuevo foco de presión para el Ejecutivo, con riesgo de impacto en precios y abastecimiento.

Ministros declaran patrimonio al límite del plazo y revelan altos montos

Los ministros del gobierno de José Antonio Kast entregaron sus declaraciones de patrimonio e intereses al filo del plazo legal, revelando en varios casos activos por sobre los $100 millones. La información expuesta incluye propiedades, inversiones, deudas y participaciones en sociedades, en un proceso que busca transparentar el patrimonio de las autoridades. En algunos casos, las cifras alcanzan niveles significativamente altos, lo que ha abierto debate sobre conflictos de interés y concentración de riqueza en el gabinete. Además, la Contraloría anunció que revisará estos antecedentes para verificar su consistencia y cumplimiento normativo, en un contexto de creciente exigencia por estándares de probidad en el sector público.

Sedini responde por polémica en La Moneda y remite explicaciones a Contraloría

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó la polémica por una cena del Presidente José Antonio Kast en La Moneda con excompañeros universitarios, señalando que el Ejecutivo entregará explicaciones “por los canales institucionales” ante la Contraloría. La actividad fue denunciada por parlamentarios que buscan esclarecer si se utilizaron recursos públicos en un evento de carácter privado. Sedini evitó detallar el origen de los fondos y reiteró que responderán en tiempo y forma, en un caso que abre cuestionamientos sobre el uso de instalaciones y recursos del Estado. La controversia suma presión política al Gobierno en medio del debate sobre probidad y gasto público.

CMF activa monitoreo por riesgos de nueva IA y alerta a industria financiera

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) activó un monitoreo con industrias supervisadas y la Agencia Nacional de Ciberseguridad tras la alerta global por “Mythos”, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic. El sistema ha demostrado capacidad para identificar y explotar vulnerabilidades en software e infraestructura crítica, lo que encendió alarmas en Estados Unidos y Europa. En Chile, la CMF busca evaluar la exposición del sistema financiero y asegurar que las entidades gestionen adecuadamente estos riesgos, en un contexto donde la IA plantea nuevos desafíos regulatorios y de seguridad a nivel global.

AIE recorta proyección de demanda de petróleo por impacto de guerra en Medio Oriente

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) recortó significativamente su previsión de demanda de petróleo para 2026 debido al conflicto en Medio Oriente, estimando un consumo de 104,26 millones de barriles diarios, 730 mil menos que en su proyección anterior. Entre abril y diciembre, la caída podría alcanzar 1,5 millones de barriles diarios, el mayor descenso desde la pandemia. La situación podría agravarse si persisten las interrupciones en el estrecho de Ormuz, con un desplome potencial de hasta 5 millones de barriles diarios. Los ataques a infraestructura energética y restricciones al transporte han generado la mayor disrupción de oferta registrada, tensionando los mercados globales y elevando la incertidumbre sobre el suministro.