Diputados reprochan “error de ministra Vivanco” e insisten en Acusación Constitucional

Diputados de la Comisión de Salud de la Cámara no desestimaron continuar con la acusación constitucional contra la ministra de la Corte Suprema Angela Vivanco por sus declaraciones en una entrevista. “De sus dichos, claramente, uno puede plantear que hay un abandono de deberes al haber opinado de un fallo en contrario a este. Hay que analizar si ese abandono de deberes es notable, yo diría que sí. Es algo que debemos resolver”, señaló el presidente de la comisión Tomás Lagomarsino (PR) a El Mostrador.

“La respuesta al recurso de aclaración que hoy entregó la Corte Suprema, viene a confirmar la errada interpretación personal hecha por la ministra Vivanco. No hay nada más que decir”. Con estas palabras, emitidas a El Mostrador, la diputada Ana María Gazmuri (AH) y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, -la cual analizará si hay antecedentes para una Acusación Constitucional contra la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco-, cuestionó la interpretación personal de la magistrada y ex vocera del Máximo Tribunal.

Ello, luego de que esta tarde la Tercera Sala de la Corte Suprema resolviera rechazar los recursos de aclaración presentados por el Gobierno y cuatro isapres “por no existir puntos oscuros que aclarar o por referirse los recursos a materias no contempladas en las sentencias de las causas en que se presentaron”. Con lo que en los considerandos 26 y 27 se establece que los alcances de la sentencia son generales para todos los afectados por una tabla de factores de riesgo ilegal, hayan recurrido o no.

En tanto, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, diputado Tomás Lagomarsino (PR), por su parte señaló “que la respuesta de la Corte Suprema señalando que el fallo es lo suficientemente claro, transforma los dichos de la ministra Vivanco en un amargo impasse , que, por cierto, generó un daño a la institucionalidad, pero que ha sido rápidamente subsanado con señales importantes, como la solicitud de renuncia que le hizo el presidente de la Suprema, y el resultado de estos recursos de aclaración”.

No obstante, fue un paso más allá. “Yo diría que de haber habido un cambio en el fallo la acusación constitucional tomaba mucha fuerza. Ahora bien, queda esto en la responsabilidad exclusiva de la ministra Vivanco, pero de sus dichos, claramente, uno puede plantear que hay un abandono de deberes al haber opinado de un fallo en contrario a este. Hay que analizar si ese abandono de deberes es notable, yo diría que sí. Es algo que debemos resolver”, señaló Lagomarsino a El Mostrador.

Ministra de Salud Ximena Aguilera: “Decisión de la Corte nos deja con el itinerario que teníamos”

Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en medio de la crisis de los virus respiratorios que afecta al país, revisó con el ministro de Justicia, Luis Cordero los alcances del fallo, y valoró la decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema.

“Lo que los ministros de la Corte establecieron es que no había nada que fuera necesario aclarar. Y eso nos deja en la situación en que estábamos con anterioridad, y con el proyecto de ley corta viendo la tramitación con el itinerario que teníamos”, dijo a El Mostrador.

En esa misma línea se manifestó el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, y ex presidente del Colmed.

“La Corte Suprema ha dejado las cosas como estaban, vale decir, el fallo es de carácter general. El fallo se aplica a todos, no solamente a los que reclamaron. Esto significa que los menores de dos años también se verían exentos de tabla factores. Y habría devolución en un plazo que establezca la ley corta“, señaló Castro a El Mostrador.

Y agregó: “Ahí va a estar radicada la regulación y la legislación nueva para aplicar el fallo a contar del 30 de noviembre de este año, que es lo que dictaminó la misma corte. El proyecto de ley también va a definir exactamente cómo queda la transición desde el actual modelo al futuro escenario post fallo judicial”.