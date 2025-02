Defensa de Pérez acudirá a Corte Suprema por desafuero: “no cumple con estándares jurídicos”

La defensa de la diputada Catalina Pérez (Ind-ex FA) anunció que acudirá a la Corte Suprema para revertir el desafuero decretado esta tarde por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Esto en el marco del caso Convenios, en el cual se le imputan tres delitos consumados de fraude al fisco.

Gonzalo Medina, abogado de la parlamentaria por Antofagasta, aseveró que el desafuero no cumple con los estándares jurídicos correspondientes: “este desafuero no se sustenta (…) Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”.

“Quiero reiterar que la fiscalía cuenta con una carpeta repleta de antecedentes, que contiene revisión de cuentas corrientes, informes de la PDI, declaraciones de muchos testigos e imputados, vaciado de celulares y computadoras, y también chats. En todas las declaraciones nadie involucra a la diputada Pérez. En la carpeta no hay nada que demuestre que haya cometido algún ilícito. No hay razones para desaforar”, se lee en el comunicado emitido por Medina, en el que se insiste que Pérez no incurrió en tráfico de influencias y no intercedió en ningún convenio.

Recordemos que el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, Cristián Aguilar, sostuvo que en conversaciones sostenidas en WhatsApp entre ella y su expareja, Daniel Andrade (exmandamás de Democracia Viva), se aprecia que era ella quien daba las indicaciones a la fundación de cómo proceder.

“¿Y de qué? Había que evitar ser descubierto ¿Y cómo lo evitaban? Simulando y aparentando que el domicilio de Ezequiel Fernández de Ñuñoa era el domicilio donde operaba Democracia Viva”, señaló el persecutor.