Caso Democracia Viva: Catalina Pérez tiene hasta este martes para apelar a su desafuero

El plazo para que la diputada Catalina Pérez presente su apelación contra el desafuero dictado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta vence este martes.

La decisión del tribunal, tomada por unanimidad, determinó que existen antecedentes suficientes para acoger la solicitud del Ministerio Público y dar lugar a la formación de causa en su contra.

Según la sentencia, la Corte consideró que la diputada Pérez tenía conocimiento de la suscripción de los convenios y que incluso habría participado en la recopilación de antecedentes para su concreción, a pesar de saber que la fundación Democracia Viva no cumplía con los requisitos necesarios para acceder a estos fondos.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Beckios, defendió la investigación y aseguró que se trata de un proceso serio, sin motivaciones políticas. La resolución se basa en los vínculos de la diputada con los imputados Daniel Andrade, su expareja y director de Democracia Viva, y Carlos Contreras, exjefe de gabinete de Pérez y exseremi de Vivienda de Antofagasta. También se consideran informes policiales y conversaciones de WhatsApp entre la parlamentaria y Andrade.

La defensa de Pérez, encabezada por el abogado Gonzalo Medina, ha argumentado que las pruebas presentadas no son suficientes para justificar su formalización por fraude al fisco reiterado. A pesar de no negar la existencia de delitos en el caso, sostienen que la diputada no tuvo participación en ellos.

Este martes se espera que la defensa ingrese el recurso de apelación ante la Corte Suprema, última instancia para evitar la formalización de Pérez. En caso de que el máximo tribunal revoque el desafuero, la parlamentaria evitaría el proceso penal. Sin embargo, si la decisión es confirmada, la Fiscalía podrá solicitar su formalización y medidas cautelares, incluida la posibilidad de prisión preventiva.