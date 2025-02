Exministro Laurence Golborne: “Hay responsabilidades compartidas entre el Estado e ISA Interchile”

El segundo exministro de Energía y Minería de la administración de Sebastián Piñera, Laurence Golborne, pese a su experiencia en energía, llegó al pick de la fama en 2010, por el rescate de 33 mineros en Atacama, tras 69 días a 700 metros de profundidad.

No obstante, el ingeniero civil industrial aglutina una larga experiencia en firmas del campo energético: en Esso y Gener Chile. Hoy trabaja asesorando al rubro en Chile y Paraguay. En entrevista con El Mostrador, Laurence Golborne advierte que falta inversión en sistemas de redundancia (o respaldo) y fiscalización del funcionamiento eléctrico, lo que limita la respuesta ante fallas.

Golborne explica que los sistemas de recuperación no estaban automatizados, lo que prolongó el apagón; y que el Estado y las empresas tienen responsabilidad: el Estado debe establecer estándares de servicio ante fallas; las firmas deben cumplir las exigencias.

-¿Cuál es su impresión de las causas de este mega corte de electricidad?

-Esto refleja la falta de inversión en sistemas de redundancia y de control para poder, digamos, manejar situaciones y recuperarlas en forma más rápida. El sistema chileno es un sistema que tiene un sistema troncal y no tiene demasiadas redundancias. Por tanto, ante una caída en ese sistema troncal no es fácil aislar distintos subsistemas y tener, por lo tanto, un impacto más reducido. Y acá aparentemente también hubo problemas en sistemas de recuperación que no estaban suficientemente automatizados. Todo esto tiene que ver con los incentivos que se han dado para mayor inversión en este sector que, obviamente, cuestan plata y que tienen que financiarse.

-¿Quién debería ser el responsable de la infraestructura crítica de la red de electricidad que falló? ¿El Estado o la empresa ISA Interchile? ¿O son responsabilidades compartidas?

-Yo creo que hay responsabilidades compartidas entre el Estado e ISA Interchile. El Estado de Chile es quien establece los niveles de servicio que deben cumplir las compañías y los mecanismos de control para asegurar que las firmas están realmente cumpliendo la normativa. Eso es lo primero. Si se establece un sistema de tolerancia eléctrica de alto nivel de confiabilidad, las compañías tienen que cumplirlo y hacer las inversiones necesarias. La pregunta es: ¿los niveles de confiabilidad y tiempos de recuperación que se establecen en el protocolo de falla debieran estar respaldados a través de los sistemas tarifarios que permitan hacer las inversiones necesarias para llegar a eso?

-¿Y la respuesta a esa interrogante qué es lo que indica?

-Uno podría definir que quiere un sistema full tolerante, es decir, un sistema que no acepta fallas, que esté 100% activo. Y para eso, probablemente, lo que se debe hacer es tener duplicado todos los sistemas. Voy a exagerar para ejemplificar. Por ejemplo, poner dobles líneas de transmisión distintas, de manera que si se cae una u otra, inmediatamente esté en funcionamiento el suministro.Pero, obviamente, eso es carísimo, porque tienes que hacer el doble de la inversión necesaria. Entonces, eso es una señal que se da en el sistema tarifario para que las empresas puedan cumplir con los requerimientos de servicio que la autoridad define.

“Un sistema a prueba de fallas es extremadamente caro y lo tenemos que pagar los consumidores”

-En este caso, ¿qué hay que revisar sobre eso?

-Lo que hay que ver es cómo están definidos esos niveles de servicio establecidos que se entregan, los niveles de confiabilidad y de recuperación ante fallas. Y luego cómo hacer las inversiones necesarias para poder cumplir los niveles de servicio, (que) están incorporadas en las tarifas de electricidad, para que se cuente con los recursos para cumplir ese estándar de servicio. Pero nuevamente, un sistema a prueba de fallas es extremadamente caro y al final lo tenemos que pagar todos los consumidores.

-¿Un sistema a prueba de black out haría subir los precios de las tarifas domiciliarias y genera menos interesados en invertir por los costos?

-Claro, si el precio refleja eso, sí. Pero si el precio no lo refleja, no. ¿Me entiendes? O sea, esto es exactamente igual como si tú tienes prensas de impresión para un diario. Tú dices: “Mire, yo no puedo dejar de emitir el diario, pero a veces puede fallar la prensa y el diario no va a salir impreso”. Es poco probable que pase, pero para quitar esa posibilidad; tú dirías: “Bueno, te voy a tener dos prensas distintas. Para eso, si me falla una, tengo la otra inmediatamente”.

-¿Es decir para evitar un black out la empresa involucrada debe invertir, y ese plan de emergencia contra falla debe estar exigido por la autoridad?

-La continuidad perfecta requiere invertir. Volviendo al ejemplo periodístico. (Con un respaldo que duplica el sistema) Probablemente nunca va a fallar el sistema de la prensa para dejar de imprimir el diario, ya que si de fallar una prensa, vas a imprimir en la segunda. Pero es extremadamente caro tener una prensa, sin hacer nada. Entonces, eso mismo pasa en los sistemas eléctricos. Lo simplifiqué con algo suyo, pero esto es aplicable para cualquier cosa que requiera continuidad. O sea, si uno quiere tener tolerancia perfecta a una falla, pues tiene que invertir más. Es como en una casa también. Si tú, ante un eventual apagón eléctrico, necesitas que tu casa no tenga ningún problema, bueno, tienes que poner un grupo de electrógeno con combustible, un sistema de batería o lo que sea de respaldo. Se corta la luz y, inmediatamente, el sistema se echa a andar y en tu casa no pasa nada. Ahora, eso es súper caro para tenerlo en las casas.

-Tengo un sistema de emergencia a gas, en caso de emergencia. No es barato, pero para una empresa…

-Eso tiene costos. Y la clave de un buen (ente) regulador es que defina los niveles de servicios adecuados, entendiendo que algún nivel de falla puede ocurrir a veces, con cierta frecuencia, cada cierto número de años, pero entendiendo que ahí los tiempos de recuperación deben ser adecuados. Ese es el trabajo del regulador. En mi opinión, es el trabajo del Estado. Y luego supervisar y controlar que eso se cumpla.

-De acuerdo con su experiencia como ministro ¿La superintendencia de electricidad y combustible o algún órgano regulador del Estado, tiene un déficit de capacidades para hacer el control?

-Mire, no tengo claro eso… Hoy no tengo claro cuáles son los presupuestos ni las capacidades técnicas con las que cuenta la superintendencia específicamente, pero ellos debieran tener todas las capacidades técnicas. En mi experiencia, cuando trabajé como ministro de Energía, es que tenía una superintendencia con gente muy capaz, con buenos niveles profesionales, y tenían la posibilidad de supervisar y controlar este tipo de cosas. Ahora, siempre es necesario más recursos. Es una tautología en la vida, pero creo que ahí es donde hay que reforzar y poner acento para que este tipo de cosas funcionen correctamente y con un nivel de burocracia también adecuado. No se trata de llenar y llenar de funcionarios que van a establecer y establecer normas que no son prácticas. Hay que establecer normas que sean muy inteligentes, muy claras y fáciles de cumplir, pero que apunten a la solución del problema.

-¿Y que sean fiscalizadas correctamente?

-Y que sean fiscalizadas después de establecer esas normas. Exacto. Ese es el rol siempre, a mi modo de ver, del Estado, de ponerlas en esos sistemas que son regulados. Porque tengamos claro que el sistema eléctrico es un sistema regulado, no es un sistema libre ni de libre mercado. El rol del Estado en esa regulación es fundamental, que sea una regulación técnicamente apropiada y que además sea fiscalizada y adecuadamente implementada.

SMS “Back up de compañías telefónicas debe estar con un nivel de tolerancia más alto”

– ISA Interchile cometió errores en el sentido de no tener respaldo o en los tiempos de respuesta para la reposición del servicio que fueron muy extensos?

-Para emitir una opinión respecto a eso hay que tener mucho más antecedentes, porque hay que ver dónde estuvo la falla y dónde estuvieron los problemas de recuperación. Lo que he escuchado, no tengo la información de detalle, es que la recuperación del corte de las líneas de transmisión o la falla de las líneas de transmisión fue relativamente rápida, dentro de menos de una hora. Pero la recuperación del sistema tuvo problemas porque algunas de las centrales eléctricas o algunos de los distintos componentes del sistema eléctrico no pudieron ser recuperadas a tiempo o fácilmente.

-¿Y quién es el principal responsable de las culpas compartidas?

-Aquí actúan varios elementos dentro del sistema con diferentes actores que tienen distintas responsabilidades, donde cada uno mantiene en forma adecuada sus instalaciones, los sistemas de recuperación, los protocolos de recuperación, cumplirlos, tener las cuadrillas necesarias. O sea, actúan varios intervinientes. Entonces, para poder dar una opinión respecto a quién es responsable, bueno, eso creo que va a ser materia que la Superintendencia (de Electricidad), que analizará y, obviamente, va a presentar un informe.

-Se ha comentado que después del 27F se implementó una red de mensajería SMS con mayor capacidad para mantener las comunicaciones, pero que eso también falló. ¿Es posible explicar o vislumbrar la causa?

-El tema de SMS para el sistema de comunicaciones de mensajería es cierto… En el tema de las comunicaciones, no soy especialista en esa materia. Pero el problema es que aparentemente, sin energía eléctrica, muchas estaciones de transmisión de telefonía y de retransmisión quedaron sin posibilidad de ser usadas. Entonces, ahí hay un tema que los sistemas de back up de las compañías telefónicas tienen que estar con un nivel de tolerancia más alto ante una caída de suministro eléctrico, que es una cosa que puede ocurrir y son imponderables que de repente pasan. Entonces, hay que tener sistemas de batería y de respaldo que permitan que estos sistemas estén operativos.