Ossandón (RN): Una cosa es atender a la seguridad, “otra caer en el juego de la locura”

Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y José Antonio Kast (Partido Republicano) han apalancado sus opciones presidenciales atendiendo a la situación de seguridad en el país. Con matices y ejemplos técnicos divergentes, ambos han expresado que el control del orden público y el combate a la delincuencia deben ser abordados con más fuerza que la ejercida por el Gobierno de Gabriel Boric.

“Yo creo que una política de shock sí es necesaria y puede llevar a la caída de los niveles de criminalidad”, aseguró en enero pasado Kaiser, citando el ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador.

En tanto la carta presidencial de Republicanos expresó su compromiso un paso más allá: aseguró que “estaría dispuesto” a no poder salir de Chile con tal de convertir a nuestro país como “el más seguro de Latinoamérica”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el senador por la región Metropolitana Manuel José Ossandón (RN), quien reconoce que las propuestas y estrategias adoptadas por sus contrincantes más cercanos es ciertamente efectiva: “Si yo fuera un asesor directo de Evelyn Matthei y pensara solo en hacer una campaña con un relato, aunque sea medio falso para ganar una candidatura así, bueno, yo haría una candidatura del miedo, pero con todo. ‘Hay que matarlos a todos, hay que echarlos a todos'”.

“La gente, lo único que quiere es eso hoy día. Fíjate que escuchaba en la radio que una familia en la Florida anoche salió a comprar y en menos de media hora le habían botado el portón de su casa, le robaron todos sus bienes y su auto, los dejaron a poto pelado, como decimos vulgarmente (…) Esa persona, pregúntale hoy día, hoy día, ¿por quién votaría? ¿Votaría por quién los mate a todos? Así es“.

Sin embargo, hizo la diferencia: una candidatura exitosa no es lo mismo que un Gobierno responsable, por lo que es necesaria la mesura a la hora de operar desde La Moneda.

“Si yo conozco a alguien en política que es capaz de tomar una decisión y afirmarse en esa decisión, se llama Evelyn Matthei. Pero otra cosa es no caer en el juego de la locura, de empezar a usar el miedo de la gente.Y en eso hay que ser responsable, y Evelyn Matthei va a ser responsable, porque además, como tiene altísimas posibilidades de ganar, tiene que responder, tiene que hacer las cosas”.

Atendiendo a los díscolos de la derecha tradicional (principalmente Kast y Kaiser), reiteró que dichas estrategias pueden redituar en el campo comunicacional ―”hay gente hoy día de las comunicaciones que (a Kaiser) lo están apoyando. Tiene un espacio absolutamente exagerado para lo que es”―, pero que no operan de la misma manera a la hora de volverse política pública .

“Así se manejan las comunicaciones en Chile. Pero otra cosa es la parlamentaria, porque en la parlamentaria sí pueden hacer daño. Y eso es muy grave (…) Si tú tienes a dos personas, digamos, con equipo y con mucha plata, tratando de destruir el sistema por proyectos personales, claro que se puede hacer mucho daño, porque eso es puro populismo. Si es cosa de escuchar los discursos”.

Con respecto a los resultados para las elecciones parlamentarias (y que se resolverán a la par que la primera vuelta presidencial, el próximo 16 de noviembre), Ossandón auguró que más allá de las diferencias programáticas e ideológicas entre el votante promedio de la derecha tradicional y el del ala más dura, un eventual Gobierno de Evelyn Matthei tiene las mejores posibilidades de coordinarlos a todos.

“Conociéndola, cuando empiece a hacer las acciones de verdad y bien hechas para combatir el crimen organizado, para combatir la delincuencia, el público de Kaiser y de Kast se va a ir inmediatamente a apoyar a la Presidenta de la República, eso se lo aseguro (…) En Puente Alto me ha tocado gente, que yo sé que era de izquierda y me hablan de Kaiser, por ejemplo. Pero me hablan de Kaiser porque tienen miedo de ir a comprar pan a la esquina“. Por lo mismo, existiría un eventual “acabe de material” en ese sector, “porque va a haber una presidenta firme”.

En esa línea, citó que las respuestas en materia de seguridad pública pasarían por un Ejecutivo firme, y no en otorgar más herramientas y acentuar el trabajo entre La Moneda y personal municipal.

“¿Cuál llega primero a los llamados? Los municipales, si están colapsados, los carabineros están colapsados. ¿Y cómo llegan?A cualquier lugar con manos peladas, sin nada. O sea, bueno, no son los manos peladas, no tienen seguro, no tienen nada, nada. Son funcionarios municipales”.