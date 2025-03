Colmillos largos: de Eduardo Artés a Pedro Pool juntan firmas para las presidenciales

El domingo 16 de noviembre se realizará la elección para definir al sucesor de Gabriel Boric en La Moneda. Hasta ahora, entre los militantes de partidos del oficialismo, de la oposición y del denominado centro político, ya hay al menos nueve candidaturas y/o precandidaturas confirmadas.

El 30 de abril vence el plazo para inscribirse en las primarias del 29 de junio, y en los mencionados bloques todavía hay más dudas que certezas. Mientras tanto, se abre la temporada de colmillos, con una ola de independientes que ya reúnen firmas para estar en la papeleta presidencial.

Fue el 10 de marzo cuando el Servicio Electoral (Servel) habilitó el sistema de patrocinios online para los comicios de este año. “Para poder inscribirse como candidato independiente a la Presidencia de la República, se deberá reunir el patrocinio o firmas de número no inferior al 0,5% de los que hubieren sufragado en la anterior elección periódica de diputados”. Es decir, se necesitan mínimo 35.361 “ciudadanos patrocinantes” para emprender una campaña por La Moneda.

A una semana del anuncio del Servel, no son pocas las solicitudes ya acogidas por el organismo. Hasta el domingo eran 38, y este lunes la cifra aumentó a 42. Buscan sentarse en el sillón presidencial, como independientes, aunque algunos son conocidos y ya se sabe su tendencia política.

Con miras a la incipiente reforma al sistema político y electoral, según el profesor Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP, “la explosión de interés por parte de candidaturas independientes se debe a la crisis de representación”.

“Como se da mucha fragmentación de liderazgos en partidos, es esperable que aquello se replique en toda la sociedad”, argumenta el académico, en declaraciones a El Mostrador.

Para el doctor en Ciencia Política también hay otro factor: “La ausencia de grupos aglutinadores en la sociedad”. El profesor Fuentes dice que se trata de independientes que basan su candidatura en sus atributos personales, individuales y no reflejan a movimientos sociales o grupos mayoritarios en la sociedad. Ahora bien, a su juicio, “la mayoría de ellos no conseguirá llegar a la papeleta, pues no conseguirán las más de 35 mil firmas que se requieren”.

La insistencia de Artés y Jocelyn-Holt

En el listado destaca el nombre del profesor Eduardo Artés, quien ya ha estado en la papeleta en las presidenciales del 2017 y 2021, representando al extinto partido Unión Patriótica. En su primera aventura obtuvo 33.690 sufragios (0,57 %), mientras que en la segunda subió a 103.202 preferencias (1,47%).

También figuran otros exmilitantes de la mencionada colectividad liderada por Artés. César Retamal y Eduardo Salgado. Ambos fueron candidatos en las elecciones de diputados de 2021.

Otro que intenta llegar a la papeleta nuevamente es Tomás Jocelyn-Holt, excandidato presidencial el 2013, donde obtuvo 12.742 votos (0,19 %), el candidato con la menor votación en toda la historia republicana del país. Para las elecciones de 2017 y 2021, no logró reunir las firmas necesarias para ser candidato.

En su segundo intento por inscribir su candidatura como independiente y conseguir los apoyos también está René Rubeska, fundador del extinto Partido Nacional Ciudadano, exconsejero regional de La Araucanía (2014-2018) y exconcejal de Villarica (2004 y 2012).

Karim Bianchi: “Hay que tomar un camino diferente para tener una solución diferente”

En la lista de quienes buscan firmas y patrocinios, no solo hay “viejos conocidos” de las elecciones. También hay un actual parlamentario que busca aventurarse en el desafío presidencial. Se trata del senador independiente Karim Bianchi, quien en 2021 resultó electo para la Cámara Alta con 31.218 votos.

Consultado por El Mostrador, el legislador –que nunca ha militado en un partido y se define de centroizquierda– explicó que su decisión se basa en que “hoy día tanto los partidos de derecha como de izquierda son incapaces de entregar a la ciudadanía respuesta a sus demandas”.

Eso sí, más que fragmentación –según el senador–, en los liderazgos en partidos “me parece que en realidad no están tomando en serio esto”.

A su juicio, el futuro es independiente, y un eventual Gobierno debería estar compuesto por “gente con mérito y no sacada de los partidos políticos”. El ideal, para el senador Bianchi, es que lidere “gente que postule por currículum”.

“Mi experiencia con este Gobierno, como en otros, me hace plantearme que hay que tomar un camino diferente para tener una solución diferente”, declaró el representante de la Región de Magallanes.

Grandon, Pool, “El rey la empanada” y Zita Tarot

Otro nombre con historial electoral es el de Arturo Grandon, excandidato a diputado apoyado por el Frente Social Cristiano (de José Antonio Kast y Antaris Varela). En redes sociales, se presenta como analista de seguridad, defensa, inteligencia, seguridad ciudadana y protección civil.

No es el único que busca firmas con un discurso ligado a la seguridad pública. Con un tono extremo y un historial de amenazas de muerte, figura el nombre del empresario osornino de ultraderecha Pedro Pool, quien en 2022 llamó a fusilar a Fernando Atria (Frente Amplio) y Jaime Bassa (Frente Amplio) en el marco de la Convención Constitucional.

En 2023, Pool también amenazó a la entonces alcaldesa de Providencia y actual candidata de RN y la UDI a la Presidencia, Evelyn Matthei. El rechazo fue tal que hasta el Presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast salieron a condenar los dichos de Pool y decir que “no todo vale”.

Otros nombres que llaman la atención son el de Osvaldo Ruiz, empresario de Caldera, conocido por su local “La Casa de la Empanada”. En declaraciones al Diario de Atacama, explicó que decidió enfrentar el desafío presidencial para “ayudar a muchas pymes, porque estamos cansados de soportar una pesada mochila de deberes”.

También conocido en las redes sociales es Carlos Escaffi, quien se presenta como un “enamorado de su patria” y académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Afirma que “sirvió” a Chile cuando trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en ProChile, “representando a nuestro país en el exterior, promoviendo la imagen país”.

También se habla del nombre de la tarotista peruana Zita Pessagno, también conocida como Zita Tarot, quien no ha aclarado si cuenta con la nacionalidad chilena –aunque su solicitud ya fue acogida por el Servel– y protagonizó una de las emisiones del programa de denuncias “En su propia trampa” de Canal 13.

A la siguiente lista, y como otra posible señal de fragmentación, se suman nombres que aún están en medio de rumores. Entre ellos, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls, Daniel Jadue, Jeannette Jara, José Antonio Gómez y Franco Parisi.

Al cierre de esta nota, esta era la lista de candidaturas presidenciales independientes que buscan patrocinio:

Alfredo Osvaldo Lucaveche Jiménez Arturo Bernardo Grandon Arredondo Bettsy Andrea Urbina López Carlos Alberto Escaffi Rubio Carmen Gloria Walton Duran Cesar Andrés Retamal Monsalves Cristian Jorge Almarza López Eduardo Antonio Artes Brichetti Eduardo Eugenio Salgado Reyes Eduardo Miguel Cabrera González Elizabeth Carolyn Díaz Durán Elizabeth Solange Fredes Rosales Francisco Javier Castro Orrego Freddy Edward Infante Pérez Fredy Isaac Martínez Passek Gastón Hernán Pérez Parra Gustavo Ignacio Serrano Reyes Iris Del Carmen Arellano Salazar Javier Enrique Silva Salas José Patricio Carvajal Leal José Tomás Jocelyn-Holt Letelier Juan Carlos Carrasco Aguayo Juan Luis González Gómez Karim Antonio Bianchi Retamales Lastenia Leonor Ahumada Retamales Luis Alberto Guzmán Pinto Luis Alfredo Toledo Cuadra Mario Adrián Sepúlveda González Milenko Miguel Marinkovic Pereira Orlando Antonio Fuentes Martínez Osvaldo Antonio Ruiz Bustos Pedro Leonidas Pool Vargas Rafael Mario Raimundo Lupano Aguilera Raquel Del Carmen Ruiz Ruiz Raúl Ángel Prieto Prieto Raúl Fernando Arredondo González Regina Del Pilar Kirkman Osega René Roberto Rubeska Balboa Rodrigo Alejandro Cid González Serafina Carmen Hernández Castro Sergio Hernán Vivanco Aranis Zita Del Carmen Paola Pessagno Barrella