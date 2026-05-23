Senador Kusanovic (Ind-RN) mantiene rechazo a Ley Miscelánea: acusa que el Gobierno es “traidor”

El senador Alejandro Kusanovic (Independiente-RN) endureció este sábado sus críticas contra el Gobierno y confirmó que mantiene su rechazo a la Ley Miscelánea, también conocida como proyecto de Reconstrucción Nacional, acusando al Ejecutivo de actuar con “deslealtad” y “traición”.

En conversación con radio Cooperativa, el parlamentario explicó que su molestia se arrastra desde enero pasado, cuando —según afirmó— el Gobierno negoció cargos en Magallanes con sectores de izquierda sin considerar acuerdos previamente alcanzados con él y el diputado republicano Alejandro Riquelme.

“Hace tres meses, a fines de enero, el Gobierno negoció con un sector de izquierda de Magallanes y le entregó prácticamente la región. Eso fue una tremenda falta de respeto para los magallánicos”, sostuvo.

Kusanovic elevó luego el tono de sus cuestionamientos hacia La Moneda. “Tú no puedes estar con un Gobierno que es desleal y te traiciona por conseguir un voto con tu competencia. Yo le hice todas las señales habidas y por haber y no hay caso. Así que voy a votar en contra no más”, afirmó.

La controversia se remonta al nombramiento de autoridades en Magallanes. Según consignó La Segunda, Kusanovic sostuvo conversaciones con el Presidente José Antonio Kast y acordó impulsar el nombre de Gerardo Otzen como delegado presidencial regional, propuesta que también habría sido respaldada por el diputado Alejandro Riquelme.

Sin embargo, posteriormente el Ejecutivo habría negociado otro nombre con el diputado Carlos Bianchi y el senador Karim Bianchi, lo que terminó frustrando el acuerdo inicial.

Más tarde, mediante una declaración pública, el senador insistió en sus críticas y acusó una “total deslealtad” por parte del Gobierno.

“Es indignante que, hasta la fecha, ningún representante del gobierno se haya acercado a dialogar conmigo. El Ejecutivo ha preferido negociar con sectores de izquierda a espaldas del diputado Riquelme y mías”, señaló.

Pese a ello, Kusanovic no cerró completamente la puerta a modificar su posición en el Senado.

“Si no median disculpas, explicaciones transparentes y compensaciones reales para la Región de Magallanes, el gobierno no contará con mi voto”, advirtió.

El parlamentario también cuestionó aspectos específicos de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, particularmente la propuesta que contempla compensaciones a empresas cuyos proyectos ambientales sean rechazados.

“Ese tipo de cosas no puede ser, porque se van a prestar para negociados”, sostuvo.