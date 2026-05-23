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Kast sacrifica a Sedini y obliga a Alvarado a bajar a las trincheras
La salida de Mara Sedini confirma el primer gran remezón político del Gobierno de José Antonio Kast antes de cumplir tres meses. Claudio Alvarado entra a las trincheras de la vocería en medio del desgaste oficialista y su llegada además marca un rayado de cancha al poder de Cristián Valenzuela.
- Salida de Mara Sedini: El presidente José Antonio Kast concretó la salida de la ministra vocera Mara Sedini, en medio de crecientes cuestionamientos por errores comunicacionales y baja capacidad de conducción política.
- Primer gran remezón del Gobierno: La salida de Sedini es presentada como el primer gran ajuste político del Ejecutivo antes de cumplir tres meses en La Moneda.
- Claudio Alvarado asume doble rol: Kast resolvió entregar la vocería al ministro del Interior, Claudio Alvarado, transformándolo en biministro y obligándolo a asumir una tarea más política y comunicacional.
- Objetivo del cambio: El ajuste busca ordenar el relato del Gobierno y fortalecer la conducción política en medio de la compleja negociación de la Ley Miscelánea y del deterioro comunicacional del Ejecutivo.
- Sedini acumulaba controversias: El artículo recuerda episodios que desgastaron a la exvocera, como declaraciones erráticas, dificultades en puntos de prensa y polémicas por publicaciones oficiales sobre la situación fiscal del país.
- Gobierno más politizado: El movimiento fortalece la presencia de dirigentes con experiencia política dentro del comité político, en desmedro de perfiles más comunicacionales o independientes.
- Presión legislativa: El rediseño ocurre justo antes de votaciones clave para el Gobierno en el Congreso, donde Kast necesita ordenar apoyos para evitar derrotas tempranas en su agenda.