Kast sacrifica a Sedini y obliga a Alvarado a bajar a las trincheras

La salida de Mara Sedini confirma el primer gran remezón político del Gobierno de José Antonio Kast antes de cumplir tres meses. Claudio Alvarado entra a las trincheras de la vocería en medio del desgaste oficialista y su llegada además marca un rayado de cancha al poder de Cristián Valenzuela.

Salida de Mara Sedini: El presidente José Antonio Kast concretó la salida de la ministra vocera Mara Sedini , en medio de crecientes cuestionamientos por errores comunicacionales y baja capacidad de conducción política.

El presidente concretó la salida de la ministra vocera , en medio de crecientes cuestionamientos por errores comunicacionales y baja capacidad de conducción política. Primer gran remezón del Gobierno: La salida de Sedini es presentada como el primer gran ajuste político del Ejecutivo antes de cumplir tres meses en La Moneda.

La salida de Sedini es presentada como el del Ejecutivo antes de cumplir tres meses en La Moneda. Claudio Alvarado asume doble rol: Kast resolvió entregar la vocería al ministro del Interior, Claudio Alvarado , transformándolo en biministro y obligándolo a asumir una tarea más política y comunicacional.

Kast resolvió entregar la vocería al ministro del Interior, , transformándolo en biministro y obligándolo a asumir una tarea más política y comunicacional. Objetivo del cambio: El ajuste busca ordenar el relato del Gobierno y fortalecer la conducción política en medio de la compleja negociación de la Ley Miscelánea y del deterioro comunicacional del Ejecutivo.

El ajuste busca ordenar el relato del Gobierno y fortalecer la conducción política en medio de la compleja negociación de la y del deterioro comunicacional del Ejecutivo. Sedini acumulaba controversias: El artículo recuerda episodios que desgastaron a la exvocera, como declaraciones erráticas, dificultades en puntos de prensa y polémicas por publicaciones oficiales sobre la situación fiscal del país.

El artículo recuerda episodios que desgastaron a la exvocera, como declaraciones erráticas, dificultades en puntos de prensa y polémicas por publicaciones oficiales sobre la situación fiscal del país. Gobierno más politizado: El movimiento fortalece la presencia de dirigentes con experiencia política dentro del comité político, en desmedro de perfiles más comunicacionales o independientes.

El movimiento fortalece la presencia de dirigentes con experiencia política dentro del comité político, en desmedro de perfiles más comunicacionales o independientes. Presión legislativa: El rediseño ocurre justo antes de votaciones clave para el Gobierno en el Congreso, donde Kast necesita ordenar apoyos para evitar derrotas tempranas en su agenda. 👉 Lee el artículo completo en el siguiente link