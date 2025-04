Alberto Mayol: “El predominio de Tohá es el predominio del voto de la centroizquierda e izquierda”

El sociólogo Alberto Mayol, director de la encuesta La Cosa Nostra, se refirió al panorama electoral de cara a las presidenciales. Según la última encuesta del think tank que lidera Mayol, Carolina Tohá se posiciona como la principal figura, liderando las preferencias en primera vuelta con un 39%, seguida por Evelyn Matthei (23%), Johannes Kaiser (21%) y José Antonio Kast (10%).

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Mayor explicó que “el predominio de Carolina Tohá es el predominio del voto de la centroizquierda y de la izquierda”. Esto se reflejaría no solo en su liderazgo dentro de la primaria oficialista, sino también en su desempeño frente a otras fuerzas políticas. Según sus declaraciones, Tohá ganará las primarias oficialistas, pero la distancia que obtenga respecto de Jeannette Jara dependerá de cuánta gente vaya a votar. A pesar de ello, estima que al menos un millón de personas participará en las primarias de la centroizquierda, lo que asegura una diferencia mínima de ocho puntos entre ambas candidatas.

El sociólogo subrayó que, en un eventual escenario de primera vuelta presidencial, Tohá alcanzaría el 39%, mientras que Matthei obtendría el 23%, Kaiser el 21% y Kast el 10%. No obstante, destacó que este resultado no es necesariamente favorable para la izquierda: “Es un fenómeno como el que pasó con Massa y Milei [en Argentina]. Tú sumas los votos de derecha y los votos de derecha ganan lejos, no hay ninguna duda. Tienen 54%, siempre ha sido así desde hace bastantes meses”.

Mayol también proyectó posibles escenarios de segunda vuelta, asegurando que Matthei vencería a Tohá. Sin embargo, advirtió que si Johannes Kaiser superara a Matthei en la primera vuelta de las candidaturas de derecha, Tohá tendría altas probabilidades de imponerse en la elección presidencial. Según los datos de La Cosa Nostra, en una segunda vuelta, Carolina Tohá obtendría entre el 44% y el 46% frente a Evelyn Matthei, dependiendo del mes, pero podría superar al candidato del Partido Republicano en caso de enfrentarlo directamente.

Al ser consultado sobre la cantidad de votantes en las primarias, Mayol destacó que los números estimados son superiores a los de la última primaria del oficialismo: “Las primarias legales se estabilizaron en votaciones que van entre el millón y el millón y medio, depende del nivel de conflictividad que tengan. La verdad es que las primarias con más gente son más conflictivas, o sea, más entretenidas”. En este caso, indicó, la competencia será tranquila, lo que podría mantener la participación en torno al millón de votantes.

Por último, descartó la posibilidad de que el Partido Comunista movilice a un número significativamente mayor de votantes en favor de Jara, ya que, según él, “la movilización territorial aguanta para primarias donde se mueven 300.000 o 400.000 personas, pero para una primaria de un millón, ya son números estadísticamente nacionales”. Añadió que el eventual apoyo estratégico de votantes de derecha a Tohá para evitar un triunfo de Jara tampoco cambiaría el escenario actual, dado que “Jara no es Daniel Jadue, y tampoco está en riesgo de manera significativa”.