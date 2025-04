Exembajador Pablo Cabrera y contexto global: “Estamos en un cuadro de guerra en Europa”

Tras el apagón masivo que afectó a España, parte de Portugal y Francia, el exembajador y consejero del Centro de Estudios Internacionales UC, Pablo Cabrera, reflexionó sobre las implicancias de este evento, vinculándolo con la creciente inestabilidad global, en un contexto de guerras y conflictos armados en distintas partes del mundo.

“Antes estábamos en paz”, comenzó explicando en Al Pan Pan con Mirna Schindler, pero “ahora estamos en un cuadro de guerra”, afirmó enfáticamente, subrayando el cambio radical en el panorama geopolítico contemporáneo.

“Hemos visto que hay una intención importante de terminar con el orden comercial, las reglas que se establecieron durante mucho tiempo en lo que se ha llamado el orden libertario, el orden occidental, del sistema internacional. Se ha visto también una política de apertura, el paladín del libre comercio. Antes se hablaba de la paz, hay como un cansancio hasta con una incapacidad de convocar a concentraciones importantes, sea reclamando por mejores derechos o siempre por la paz y la seguridad. Creo que hoy día ese sentimiento se ha cambiado por el de la inseguridad, la inestabilidad y la incertidumbre. Y creo que ahí es donde los cien días de Donald Trump tienen importancia“, añadió.

“Hay un tema importante, la guerra se va a terminar supuestamente muy rápido y vemos hoy día un cambio y un vaivén en quién tiene el poder de la guerra, quién verdaderamente tiene el poder del cese del fuego, que es al menos eso, porque no consultamos las negociaciones para la paz y el cese del fuego. Yo creo que la urgencia es el cese del fuego y no se ha podido lograr ni siquiera eso. Entonces analizar 100 días va a dar para muchos argumentos, pero creo que nos tenemos que quedar nosotros con la convicción, desde acá del sur del mundo, de que tenemos que también ejercer nuestras habilidades, manifestar y enfatizar nuestras fortalezas, y ojalá con el objeto de poder participar en los grandes temas mundiales, porque no tenemos ni la capacidad de poder, pero sí coordinar posiciones y trabajar con independencia frente a las grandes potencias de acuerdo a nuestro posicionamiento”, agregó.

“Ahí lo que sucedió en España nos hace una luz de alerta en cuanto a cómo puede sufrir la población en un aislamiento, cómo podemos estar, el tema de proteger ese valor de la protección del derecho, de la institucionalidad, sigue siendo importante, y cuándo la incertidumbre produce un miedo global. Actuar por miedo, seguramente la planificación de las políticas también pueden ser muy deficitarias y muy frágiles. Creo que se necesita una cooperación internacional importante, se necesita un brainstorming importante”, zanjó.

Cabrera destacó que la autonomía energética y la seguridad se han convertido en aspectos centrales de la “geopolítica de los recursos”, especialmente en Europa. Sin descartar ninguna hipótesis sobre el origen del apagón, incluyendo un ciberataque, señaló que el incidente pone de relieve el rol crítico de las energías renovables, el gas y la energía nuclear en la configuración de un nuevo mapa político global. “La geopolítica hoy día no es solo territorial ni se reduce a áreas de influencia o poder militar. También se trata de cómo un país gestiona su autonomía y fortalezas para participar en esta nueva configuración”, aseguró.

El exdirector de Enel subrayó que este cambio no es exclusivo de Europa, sino que refleja una transformación global que afecta incluso a potencias como Estados Unidos. “Hay un cuadro de convulsión mundial que no ha sido solucionado. Después del fin de la Guerra Fría se creyó que tendríamos un mundo de paz, de convergencia, pero eso resultó ser una utopía”, señaló. Según Cabrera, la percepción de seguridad y estabilidad que predominaba en décadas pasadas ha sido reemplazada por un sentimiento generalizado de inseguridad e incertidumbre.

Al analizar las dimensiones del apagón, Cabrera hizo un llamado a la cooperación internacional y a la planificación estratégica: “Lo que sucedió en España nos da una luz de alerta sobre cuánto puede sufrir la población en un aislamiento. Actuar desde el miedo puede llevar a políticas deficitarias y frágiles”. Además, enfatizó la necesidad de que empresas y gobiernos desarrollen herramientas como “libros blancos” para identificar amenazas y fortalecer tanto los patrimonios tangibles como intangibles, como la historia, la capacidad humana y la institucionalidad.