No hay temor en Matthei por alianza Kast-Carter: “Vamos a recibir el apoyo de Amarillos”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se mostró tranquila ante la incorporación de Rodolfo Carter al equipo de José Antonio Kast, quien la superó en preferencias presidenciales, de acuerdo a la última encuesta Cadem. Está tranquila porque según sus palabras, si Kast recibe el apoyo de Carter, ella recibirá el apoyo de Amarillos.

“Me parece muy bien, nosotros hoy día vamos a recibir también el apoyo de Amarillos. Estamos muy contentos”, afirmó, destacando que su campaña contará con el apoyo de Amarillos, a quienes calificó como “gente espectacularmente buena”. Según Matthei, este grupo ha preparado programas que contribuirán a su propuesta política.

La exalcaldesa valoró el coraje de Amarillos por rechazar la anterior propuesta constitucional, asegurando que dicha postura evitó un daño irreparable para el país.

“Ellos que siempre fueron de centro e izquierda, y tuvieron el coraje de decir que ‘esto no me representa’. Ese es el tipo de personas con las cuales me gustaría conversar”, dijo.

El ingreso de Carter al comando republicano coincide con una semana favorable para Kast, quien superó a Matthei en la última encuesta Cadem, marcando un hito en su competencia presidencial.