Analista Marcelo Mella: en eventual balotaje Jara-Kast no habrá confrontación “fascismo y comunismo”

El analista político y director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago (USACH), Marcelo Mella, abordó el posible escenario de una segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicano), descartando que se trate de una confrontación ideológica extrema entre polos opuestos.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, señaló que “no hay ninguna posibilidad que esto sea una confrontación entre fascismo y comunismo”, debido a que en Chile es imposible que alguno de los dos candidatos forme un gobierno de partido debido a la diversidad y fragmentación del Congreso y el sistema político.

Mella explicó que “la restricción que hay en Chile, con 12 partidos estratégicos en el Congreso y con 23 o 24 partidos legalmente constituidos, es imposible formar un gobierno que no sea gobierno de coalición. Dicho eso, no hay ninguna posibilidad ni que Kast ni que Jara hagan gobierno de partido. ¿Cuánto va a sacar un futuro gobierno eventualmente de Kast o de Jara en su partido? ¿Cuánto contingente parlamentario podrían llegar a tener? ¿25%? Con 25% tú no haces gobierno”.

El analista destacó que cualquier futuro gobierno deberá constituir una coalición, lo que elimina el riesgo de un retroceso cultural o una agenda radical. En ese sentido, indicó que “veo muy difícil que un retroceso cultural se pueda cristalizar” con Kast, debido a que sus socios en Chile Vamos son “liberales” que incluso han apoyado reformas a favor de la agenda LGBTQ durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Sobre Jara, Mella señaló que “no es el Partido Comunista el que gobernaría con Jara, porque la centroizquierda no creo que esté disponible con su capital político y con la votación de sus diputados y senadores en el próximo periodo para apoyar una agenda radical que signifique, por ejemplo, subvalorar la necesidad de fortalecer el crecimiento económico”.

Respecto al uso político de la condición de militante del Partido Comunista de Jara, el analista consideró que “es un mal negocio para la derecha, para la oposición, concentrar el debate de Jara en la condición de militante del Partido Comunista” y sostuvo que esta estrategia no es rentable electoralmente ni se ajusta a la realidad política chilena.

Finalmente, Mella afirmó que “no hay ninguna posibilidad de que Jara sea presidenta de un gobierno partido” y recordó que en la historia política solo existe un ejemplo claro de gobierno de partido, el de Eduardo Frei Montalva en 1964. Por ello, pidió evitar argumentos “falaces” y enfatizó que “no es rentable electoralmente y definitivamente se alejan de la verdad”.