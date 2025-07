Comienza formalización de exfuncionarios de la FACh por tráfico de drogas

Esta mañana se realiza la audiencia de formalización de medidas cautelares en contra de los cinco exfuncionarios de la FACh, acusados de tráfico de drogas al ser sorprendidos trasladando ketamina desde un vuelo institucional desde Iquique a Santiago

La audiencia ocurre luego de que el Juzgado de Garantía de Iquique asumiera la competencia en el caso, posterior a que el Juzgado de Aviación se declarar incompetente en la materia el pasado sábado 12 de julio. Según informó el Poder Judicial, la decisión se adoptó tras considerar que el delito que se investiga atenta contra un bien jurídico común y no exclusivamente militar, lo que justifica que el caso sea tramitado en la justicia ordinaria.

“El Ministerio Público está estudiando todos los antecedentes. Sí va a formalizar la investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas del artículo tercero de la Ley 20.000. Y estamos analizando la participación de cada uno de los imputados en los hechos”, afirmó previamente la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.

El caso se destapó luego de que, gracias a procedimiento de la propia Fuerza Aérea, se constatara que los involucrados en el caso ―todos dados de baja― intentaran trasladar cuatro kilos de la sustancia desde la base Los Cónderes en Iquique al Grupo de 10 de la FACh en Santiago.

Los días previos a la formalización de hoy también se vieron marcados por la vinculación entre el hecho y el crimen organizado. “El tráfico de ketamina en territorio nacional está asociado de manera muy importante y muy frecuente a la actividad de bandas venezolanas que están relacionadas con el Tren de Aragua“, afirmó el domingo el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien añadió que “si aparece ketamina, uno tiene motivos fundados para presumir que detrás de eso puede estar esa organización”.

No obstante, también aseguró que no existen antecedentes que confirmen una infiltración de la organización en las entidades castrenses. “Afirmar de que haya redes y que esto sea una actividad que involucra a muchísimas más personas, que sube en el alto mando, en la organización y en la estructura de las Fuerzas Armadas, o pensar que en base a antecedentes confiables que tengamos nosotros vamos hacer una afirmación pública de esa naturaleza, me parecería irresponsable de parte nuestra“, aseveró el persecutor jefe.

