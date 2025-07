Encuesta Bloomberg: Matthei sufre fea caída, queda cuarta y es superada por Franco Parisi

Un duro revés recibió la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en la última encuesta Latam Pulse Chile de julio 2025, elaborada por AtlasIntel en conjunto con Bloomberg.

Según los datos, Matthei cayó al cuarto lugar en intención de voto en primera vuelta, siendo superada por Franco Parisi (PDG), y marcando su peor desempeño en la carrera presidencial. Los resultados confirman una pérdida de tracción en la candidatura de Matthei, en medio de semanas marcadas por polémicas internas y con Republicanos por campañas de desinformación.

En la primera vuelta, la lideresa sigue siendo Jeannette Jara (Unidad por Chile) con un 35,2%, seguida por el republicano José Antonio Kast (26,5%), Franco Parisi (17,1%) y recién en cuarto lugar Matthei (10,6%), con Johannes Kaiser (8,1%) cerrando la lista.

La caída de Matthei es significativa: retrocede 7,9 puntos respecto al sondeo de junio, donde registraba un 18,5%. También cayó Jara, pero sólo 2,8 puntos porcentuales.

Por otro lado, Kast sube 6,3 puntos con respecto a junio, cuando estaba en 20,2%. Parisi también sube, con +1,9 puntos porcentuales (estaba en 15,2%).

En simulaciones de segunda vuelta, Kast se impone con 49% frente a Jara (38%), Parisi también supera a la abanderada oficialista por 9 puntos (46% vs. 37%), y Matthei apenas logra una ventaja de 2 puntos sobre ella (39% vs. 37%). En el caso de Kaiser, incluso perdería con Jara por 4 puntos (37% vs 41%).

En conversación con El Mostrador, Guido Romo, director de Encuestas y Opinión Pública Gemines Consultores, indicó: “Es imposible no señalar el estancamiento, por decirlo de alguna manera, de Evelyn Matthei, que se acerca peligrosamente más a los 10 puntos que crecer hacia los 20. El que sí se acerca a los 20 es Franco Parisi, que está subiendo en forma relativamente consistente. No en forma exponencial, pero sí consistente. Y creemos que ese crecimiento se debe fundamentalmente a gente que proviene de los sectores que se declaran de centro, apolíticos, clase media, y también de sectores de derecha que se vieron de alguna manera no representados por lo que ha ido ocurriendo con la campaña de Matthei, donde hay una incidencia del tema de no haber hecho unas primarias”.