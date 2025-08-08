Diputado Celis (RN): “Si gana Kast ¿qué va a pasar? Va a gobernar Chile Vamos”

El diputado Andrés Celis (RN) generó debate dentro de Chile Vamos al abordar la definición presidencial del sector. Planteó que si José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, “está mejor aspectado” que Evelyn Matthei, “debiera ser el candidato del sector”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, ahondó en este tema, indicando incluso que si Kast llega a ganar, Chile Vamos pasará a ser parte de su gobierno, poniendo de ejemplo lo ocurrido con el Presidente Gabriel Boric.

“Si gana Kast, ¿qué va a pasar si él no es capaz de llegar a acuerdos? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que va a gobernar Chile Vamos. No me cabe duda que el próximo ministro del Interior será Rodrigo Galilea”, dijo.

En esa línea, añadió: “No tengo ninguna duda, Chile Vamos tendrá los puestos clave”.

Al ser consultado sobre qué le hace pensar que Kast entregaría esos cargos al bloque, respondió: “Lo mismo que hizo el Presidente Gabriel Boric”.

Jara “tiene carisma”

En cuanto a Jeannette Jara, candidata del PC, y su polémica por la nacionalización del cobre y el litio, dijo: “Son temas de campaña. Jara es una mujer inteligente, que dialoga, tiene carisma, simpática, capaz de llegar a acuerdos”.

También señaló: “Le hace falta tomarse una semana con su equipo, encerrarse con su gente y ver su programa. Errar es humano”. Y concluyó: “Y tiene el carisma. Hay que reconocerle su capacidad. Eso es gobernar”.