Fin del plazo: oficialismo sella lista parlamentaria y la derecha fracasa en pactos por omisión

A las 23:59 horas de este lunes venció el plazo legal para la inscripción de candidaturas parlamentarias y presidenciales ante el Servicio Electoral (Servel).

El proceso cierra con un oficialismo que logrando consolidar la mayor parte de su nómina -tras una intervención del propio Presidente Gabriel Boric que fue fustigada por la derecha- y una oposición fracturada, marcada por la imposibilidad de Chile Vamos y el Partido Republicano de alcanzar pactos por omisión.

Oficialismo

En la sede del Partido Socialista (PS), epicentro de la inscripción de candidaturas del pacto Unidad por Chile, se vivió una intensa jornada de trabajo distrito a distrito. A medida que los equipos del Frente Amplio (FA), la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista, el PPD, los radicales y liberales registraban a sus candidatos, también se manejaron tensiones internas.

La diputada Ericka Ñanco, por ejemplo, puso en alerta al FA al exigir un lugar destacado en la lista del distrito 23 (Temuco, Pucón, Curarrehue) para continuar su candidatura a la reelección. Esto, luego de que se le informara que sería relegada detrás de la dupla del Socialismo Democrático integrada por el actual senador Jaime Quintana y José Montalva (ambos PPD), quienes también aspiran a un escaño en la misma circunscripción.

Según fuentes cercanas a la negociación oficialista, Ñanco advirtió que dará un paso al costado si el asunto no se resolvía.

Jadue y Winter en la nómina del pacto Unidad por Chile

Entre los nombres ya confirmados se encuentran figuras de peso como Daniel Jadue (PC) en el distrito 9, Gonzalo Winter (FA) en el distrito 10 y la nómina senatorial del pacto Unidad por Chile en Valparaíso: Karol Cariola (PC), José Miguel Insulza (PS), Carolina Marzán (PPD), Diego Ibáñez (FA), Mónica Valencia (PL) y Víctor Torres (DC).

Cabe mencionar que la candidatura del exalcalde de Recoleta provoca un marcado rechazo tanto dentro del oficialismo como en la Democracia Cristiana, especialmente porque enfrenta una petición de hasta 18 años de cárcel y la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos debido a su participación en el caso de la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares (Achifarp). En el marco del proceso judicial, Jadue podría perder su derecho a sufragio y por ende se rechazaría su candidatura.

Mientras tanto, en La Araucanía, la nómina senatorial incluye a Elisa Loncon (PC), Francisco Huenchumilla (DC), Ricardo Celis (PPD), Eugenio Tuma (PL), Cristian Epuin (PR) y Ronald Kliebs (PS).

Posible retirada de Provoste en Atacama y Sharp será candidato a diputado por Valparaíso

En paralelo, se señaló que la senadora Yasna Provoste (DC) se retiraría de la contienda por Atacama. Al ser una figura fuerte de la DC, su retiro podría redistribuir los votos de su electorado hacia la también candidata, Daniella Cicardini (PS), pero reduciría la posibilidad de un doblaje de la izquierda y debilitando la representación directa de la DC.

El oficialismo logró cerrar varios acuerdos internos. Sin embargo, no todos los intentos del Presidente Gabriel Boric por unificar completamente la centroizquierda prosperaron: la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista inscribieron su propia lista separada, buscando mantener visibilidad y autonomía.

En Valparaíso, la “madre de todas las batallas senatoriales”, la nómina del pacto FRVS-AH incluye a Germán Correa y Flavia Torrealba, mientras que Alberto Mayol declinó y Jorge Sharp optó por competir como diputado. Esto último anuló lo que se anticipaba como una dura contienda para el oficialismo.

En la Región del Maule, Jaime Naranjo (exmilitante PS), en la lista Verdes, Ecologistas y Humanistas, desafiará a Paulina Vodanovic (PS) por el Senado.

Las negociaciones oficialistas también dejaron damnificados. Según consigna La Tercera, los partidos Radical y Liberal debieron ceder cupos, afectando a candidaturas como la de Jazmín Aguilar (Radical), en favor de la diputada Viviana Delgado y Cristopher Valdivia (Liberales).

La nomina a la Cámara de diputados de Unidad Por Chile incluye los siguientes nombres:

Gustavo Gatica (PC)

Valentina Miranda (PC)

Claudia Mix (FA)

Tatiana Urrutia (FA)

Juan Carlos “Pollo” Valdivia (DC)

Claudia Atenas (DC)

Christopher Valdivia (PL)

Viviana Delgado (PL)

Rubén Oyarzo (PR)

La nómina del distrito 7 también tiene nombres conocidos:

Jorge Brito (FA)

Jaime Bassa (FA)

Tomás de Rementeria (PS)

Arturo Berrios (PS)

Tomás Lagomarsino (PR)

Manuel Murillo (PPD)

Felipe Ríos(PL)

Roy Crichton (DC)

Luis Cuello (PC)

Oposición

En paralelo, los partidos de derecha enfrentaron dificultades para cerrar pactos por omisión, particularmente entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Las negociaciones se complicaron en las regiones binominales de Tarapacá y Atacama, donde ambas colectividades defienden sus candidatos al Senado. Por el momento, la UDI mantiene a Luz Ebensperger y RN a Rafael Prohens, mientras los republicanos impulsan a Renzo Trisotti y Sofía Cid.

Las derechas se enfrentarán en la elección senatorial de la Región de Valparaíso:

Arturo Squella (REP)

Vanessa Kaiser (PNL)

Andrés Longton (RN)

Maria José Hoffman (UDI)

El distrito 11 de Santiago, conocido como el “barrio alto”, se transformó en otro foco de tensión, con la UDI, RN, Evópoli, Republicanos y Libertarios midiendo fuerzas en una pugna por la representación de comunas tradicionales de la capital.

Otra contienda se dará en el distrito 12: Álvaro Carter (REP) competirá contra Ximena Ossandon (RN) por un cupo en la Cámara de Diputados.

La derecha encaró así un cierre de listas marcado por la incertidumbre y la necesidad de lograr acuerdos de última hora.