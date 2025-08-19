Miguel Ángel Calisto competirá en Aysén como senador por el FRVS y no como independiente

El diputado Miguel Ángel Calisto (ex-DC y ex-Demócratas) dio un nuevo giro en su trayectoria política al sumarse a la lista parlamentaria encabezada por Acción Humanista (AH) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), luego de quedar fuera del pacto entre Chile Vamos y Demócratas.

Calisto había anunciado que competiría como independiente en la senatorial por Aysén, pero al no contar con un pacto que lo respaldara debía reunir firmas, lo que complicaba su postulación. El acuerdo con la FRVS le permitirá inscribirse directamente como candidato a senador, enfrentando a David Sandoval (UDI), quien busca la reelección en la región.

Su exclusión de la alianza con Chile Vamos respondió a su situación judicial: el parlamentario fue desaforado por orden de la Corte de Apelaciones de Coyhaique en el marco de una investigación por fraude al fisco. La defensa de Calisto apeló y el caso está ahora en la Corte Suprema.

La presidenta de la FRVS, Flavia Torrealba, confirmó la candidatura y defendió la incorporación del diputado. Señaló que el partido valora la “presunción de inocencia” y que Calisto fue “muy transparente en mostrar el estado de su causa”.

Añadió que, pese a haber sido opositor al Gobierno, no hay contradicción en sumarlo al pacto oficialista: “Una de las particularidades de Aysén es que eligen a quienes consideran que mejor los van a defender frente al Estado”.