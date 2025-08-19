“¿Y este tipo quiere ser presidente?”: el día que el actual candidato Gino Lorenzini basureó a Kast
En medio de la campaña parlamentaria, resurgieron registros en que el fundador de “Felices y Forrados” responsabilizaba a José Antonio Kast de aprobar cambios legales que dañaron el sistema de pensiones, críticas que hoy incomodan al propio bloque que lo lleva en su lista.
El pacto parlamentario que reúne al Partido Republicano, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Nacional Libertario (PNL) en el distrito 10 sorprendió con la inclusión de Gino Lorenzini, fundador de la extinta plataforma previsional Felices y Forrados. El economista independiente se sumó a la lista junto a otros ocho nombres, entre ellos José Antonio Kast Adriasola —hijo del presidenciable republicano— y Jean Pierre Bonvallet, hijo del recordado comentarista deportivo Eduardo “Gurú” Bonvallet.
Pero la candidatura de Lorenzini no pasó inadvertida: en redes sociales se multiplicaron los comentarios señalando que el pacto cometió un “autogol” al ficharlo. El motivo: los duros cuestionamientos que el propio Lorenzini ha hecho contra José Antonio Kast Rist, a quien acusó de haber dañado gravemente el sistema de pensiones.
“Si hoy (el sistema de pensiones) funciona mal es debido a los pésimos cambios legales que tú (Kast) aprobaste en el Congreso cuando fuiste diputado entre el año 2012 y 2018. ¿Sabías que el señor Kast te bajó 30% las pensiones en AFP al aprobar la ley 20.255 en conjunto con la presidenta Bachelet? Por ende, Kast es parte del duopolio. Si Kast te bajó la pensión un 30% en 2008, ¿y este tipo quiere ser presidente?”, sostuvo en un registro que circula ampliamente en plataformas digitales.
Lorenzini, recordado por sus intentos frustrados de llegar a la Convención Constitucional y luego a la carrera presidencial, vuelve así al escenario electoral con un discurso que en redes sociales ya le está pasando la cuenta a Kast, en medio de la campaña para las parlamentarias de noviembre.