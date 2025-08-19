“¿Y este tipo quiere ser presidente?”: el día que el actual candidato Gino Lorenzini basureó a Kast

El pacto parlamentario que reúne al Partido Republicano, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Nacional Libertario (PNL) en el distrito 10 sorprendió con la inclusión de Gino Lorenzini, fundador de la extinta plataforma previsional Felices y Forrados. El economista independiente se sumó a la lista junto a otros ocho nombres, entre ellos José Antonio Kast Adriasola —hijo del presidenciable republicano— y Jean Pierre Bonvallet, hijo del recordado comentarista deportivo Eduardo “Gurú” Bonvallet.

Pero la candidatura de Lorenzini no pasó inadvertida: en redes sociales se multiplicaron los comentarios señalando que el pacto cometió un “autogol” al ficharlo. El motivo: los duros cuestionamientos que el propio Lorenzini ha hecho contra José Antonio Kast Rist, a quien acusó de haber dañado gravemente el sistema de pensiones.

“Si hoy (el sistema de pensiones) funciona mal es debido a los pésimos cambios legales que tú (Kast) aprobaste en el Congreso cuando fuiste diputado entre el año 2012 y 2018. ¿Sabías que el señor Kast te bajó 30% las pensiones en AFP al aprobar la ley 20.255 en conjunto con la presidenta Bachelet? Por ende, Kast es parte del duopolio. Si Kast te bajó la pensión un 30% en 2008, ¿y este tipo quiere ser presidente?”, sostuvo en un registro que circula ampliamente en plataformas digitales.

Lorenzini, recordado por sus intentos frustrados de llegar a la Convención Constitucional y luego a la carrera presidencial, vuelve así al escenario electoral con un discurso que en redes sociales ya le está pasando la cuenta a Kast, en medio de la campaña para las parlamentarias de noviembre.