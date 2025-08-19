Los hijos de Kast y de Bonvallet, y Lorenzini: la apuesta del pacto republicano por el distrito 10

El pacto parlamentario del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Nacional Libertario (PNL) va con todo en el distrito 10, correspondiente a las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja y Macul.

Serán 9 nombres los que competirán por un cupo en la Cámara de Diputados. Y entre ellos, entre militantes de partido e independientes, hay tres nombres que destacan sobre el resto: José Antonio Kast Adriasola, Jean Pierre Bonvallet y Gino Lorenzini.

El primero, por si quedaba alguna duda, es hijo del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast Rist. A través de sus redes sociales, confirmó esta candidatura, asegurando que “se vienen meses intensos de campaña, pero si hacemos las cosas bien, será el inicio de un período que le cambiará la cara a nuestro Chile. Vamos con todo! Vamos con la Fuerza de Chile!”.

El segundo -Jean Pierre Bonvallet- es, como no, hijo del histórico exfutbolista y excomentarista, Eduardo Bonvallet, conocido como “el Gurú”. En la actualidad, el candidato independiente se dedica a comentar partidos del fútbol chileno a través de redes sociales, imitando de alguna manera lo conseguido por su padre, fallecido en septiembre del 2015.

Bonvallet tiene una hermana, Daniela, que ha sido concejal por Ñuñoa.

Finalmente, y también como independiente, se encuentra Gino Lorenzini, fundador de la extinta empresa Felices y Forrados, que brindaba asesoría previsional a sus usuarios y que fue obligada a cerrar tras la Ley que reguló las asesorías previsionales y a la denuncia del Sernac que acusó a la plataforma de infringir la Ley del Consumidor con prácticas publicitarias que inducen a error o engaño.

No es su primera incursión política, ya que intentó ser parte de la Convención Constitucional (el Servel declaró inadmisible la lista FyF Vota Feliz por estar vinculada a una empresa) y luego como candidato presidencial. En este caso, pese a reunir las firmas necesarias, el Servel no le permitió inscribirse como independiente por no haberse desafiliado con la suficiente antelación al Partido de la Gente.

Los nombres del pacto que van por el distrito 10 son: