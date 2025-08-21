Mellado (ex RN) se lanza a la yugular de Matthei: “No se le cree por cosas ambivalentes” de ella

El diputado por La Araucanía, Miguel Mellado, oficializó su renuncia a Renovación Nacional tras 32 años de militancia y anunció su apoyo al republicano José Antonio Kast en la carrera presidencial.

Según explicó, pidió que “retiren mi nombre a candidato a senador y candidato a diputado” luego de que su partido no confirmara su postulación en La Araucanía, lo que lo llevó a concluir que “no voy a estar en un lugar donde no me consideran”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Mellado cargó con dureza contra Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos. Aseguró que “los mensajes de la candidata que el partido Renovación Nacional nominó, no me estaban llegando ni al corazón, ni a la cabeza”, y agregó que en terreno percibió que “la ciudadanía (…) me decían que no entendían las cosas ambivalentes que ella tenía”.

El parlamentario sostuvo que Matthei “no ha sido de una sola línea”, que “prende con agua de repente” y que “hace lo que ella quiere”, en lugar de apoyarse en su equipo. “Eso no habla bien de que estén funcionando los análisis en la campaña”, advirtió.

Sobre la posición en las encuestas, Mellado afirmó que la exalcaldesa “ya no está siendo creíble por la gente. No se le cree por las cosas ambivalentes que se han visto de ella. Y además, porque el mensaje que baja es muy complicado”.

Finalmente, señaló que los atributos más valorados por la ciudadanía —“violencia, delincuencia, narcotráfico, crimen organizado e inmigración”— son reconocidos en Kast, a quien, aseguró, la gente ve con la firmeza necesaria para enfrentar esos problemas.