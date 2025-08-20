Otro descuelgue en RN: diputado Mellado deja el partido para apoyar a Kast

El diputado por La Araucanía, Miguel Mellado, oficializó este martes su renuncia a la bancada y a la militancia de Renovación Nacional (RN), marcando un nuevo descuelgue en la colectividad de cara a las elecciones. El legislador, crítico de la campaña de Evelyn Matthei, tomó la decisión luego de quedar fuera de la nómina parlamentaria y confirmó que respaldará al abanderado republicano, José Antonio Kast.

Según reporta el diario La Tercera, durante un almuerzo con su comité, Mellado comunicó su salida. Más tarde, explicó que “yo termino la presidencia de la bancada de la Cámara, la jefatura de bancada, y renuncio a Renovación Nacional porque yo no voy a estar en un lugar donde no me consideran”.

Según dijo, pese a liderar en encuestas regionales, su nombre no fue considerado para competir al Senado, lo que precipitó su alejamiento. En RN, en cambio, apuntan a que era “el menos competitivo” en los sondeos internos, razón por la cual finalmente fueron inscritos los diputados Jorge Rathgeb y Miguel Becker.

La renuncia no sorprendió en la directiva. El presidente de RN, Rodrigo Galilea, sostuvo a radio Infinita que “esta era la crónica de una muerte anunciada, desde que Miguel no tuvo cupo para postular al Senado en la Araucanía se mostró muy esquivo con las decisiones del partido. Así es la vida, no le voy a dar más importancia de la que tiene”.

Mellado venía marcando distancia de la candidatura de Matthei desde hace semanas. En entrevistas había anticipado que “después de inscritos los candidatos es muy probable que algunos no estén en la foto con Matthei”. Además, sostuvo encuentros en La Araucanía con la secretaria general del Partido Republicano y su exjefa de gabinete, Ruth Hurtado, y con el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, hoy candidatos al Senado. Aunque su entorno negó negociaciones, su salida allana su acercamiento con Kast.

El descuelgue se suma a otros episodios que inquietan al comando de Matthei. En las últimas semanas, el expresidente de RN, Carlos Larraín, y el senador Alejandro Kusanovic manifestaron públicamente su apoyo a Kast, lo que llevó a la directiva a enviar los antecedentes a los tribunales internos. A ello se sumaron comentarios de los diputados Andrés Celis (RN) y Jorge Alessandri (UDI), quienes pusieron en duda el paso de Matthei a segunda vuelta, aunque luego rectificaron. También en el Biobío, dirigentes locales expresaron su respaldo a Kast, encendiendo alarmas en Chile Vamos.