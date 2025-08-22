Funcionario de la Armada fallece en Valparaíso tras caer al mar

Un funcionario de la Armada de Chile falleció en la madrugada de hoy tras caer al mar en el sector del Molo de Abrigo de Valparaíso. Mediante un comunicado, la institución informó que el deceso ocurrió “en circunstancias que se investigan” y que “todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Naval, iniciándose las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos del accidente”.

“La Armada de Chile lamenta profundamente esta dolorosa pérdida, expresando sus más sentidas condolencias a la familia, camaradas y seres queridos del servidor fallecido, comprometiendo todo el apoyo institucional en este difícil momento”, cierra el comunicado.

Según información de Emol, un grupo de tres funcionarios navales, en estado de ebriedad, concurrieron al lugar tras sufrir un asalto. La víctima, de grado cabo, cayó al agua y sus dos acompañantes se precipitaron al mar en un intento de rescate, sin lograr encontrarlo.

Hugo Montenegro, capitán del bote salvavidas de Valparaíso, detalló que la unidad fue alertada en la madrugada de que “tres personas cayeron en el mar en el sector del Molo de Abrigo. Concurriendo con dos unidades, se logró el rescate con vida de dos personas masculinas, quienes fueron entregados a la Autoridad de Salud y a la Autoridad Marítima”, indicó, a lo que sumó el rescate del tercer individuo, a quien se le aplicaron sin éxito maniobras de reanimación. El cuerpo fue entregado al Servicio Médico Legal para las diligencias correspondientes.