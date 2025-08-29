Fiscalía formaliza a seis bolivianos detenidos con droga y armas de guerra en Hito Cajón

La Fiscalía Regional de Antofagasta informó que este viernes se realizará la audiencia de formalización contra seis ciudadanos bolivianos detenidos en el sector fronterizo de Hito Cajón, provincia de El Loa.

El fiscal regional Juan Castro Bekios detalló que el operativo ocurrió el domingo pasado, cuando Carabineros de la Comisaría de San Pedro de Atacama patrullaban la ruta 27-CH y encontraron dos vehículos enterrados en la nieve, uno con patente boliviana y otro con patente chilena con encargo por robo. “Al intentar efectuar un control, se encontraron con seis personas, todas de nacionalidad boliviana, y los vehículos contenían aproximadamente 600 kilos de droga y una importante cantidad de armamento de guerra y de puño”, señaló.

De acuerdo a los antecedentes, cinco de los detenidos serían policías en Bolivia y uno civil, aunque el persecutor recalcó que “cualquier persona ingresando a nuestro país, sea policía o no en su país, se rige por el principio de igualdad ante la ley”.

El jefe de Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, precisó que lo incautado corresponde a 500 kilos de marihuana y más de 70 kilos de pasta base de cocaína, además de armas de fuego de alto poder. “Nuestro personal divisó a este grupo en un paso no habilitado, intentando sacar los vehículos enterrados en la nieve, lo que permitió detectar la droga y las armas”, explicó.

La audiencia se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Calama, donde la Fiscalía entregará más antecedentes del caso y definirá las medidas cautelares que pedirá en contra de los imputados.