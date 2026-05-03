La importancia de las bases estadounidenses en Alemania

Obviamente, al presidente estadounidense no le gustaron las recientes declaraciones del canciller alemán sobre la guerra de Irán. “Merz ni siquiera sabe de lo que habla”, dijo un enfadado Donald Trump.

Friedrich Merz le había acusado a principios de semana de que los estadounidenses, “obviamente, no tienen estrategia” al tratar con Teherán: “Toda una nación está siendo humillada por el liderazgo iraní”, declaró Merz, provocando la ira del presidente estadounidense.

La reacción fue inmediata. Trump amenazó con reducir la presencia de tropas estadounidenses en Alemania. Poco después, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, renombrado como secretario de Guerra, declaró que su país retiraría 5.000 soldados de Alemania. “Esperamos que la retirada se complete en los próximos seis a doce meses”, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado el viernes. Actualmente, entre 35.000 y 39.000 soldados estadounidenses están destinados en Alemania.

Y no es la primera vez que el presidente estadounidense considera una retirada parcial de sus soldados. Las instalaciones militares de Estados Unidos en Alemania desempeñan un papel importante mucho más allá de las fronteras nacionales del país.

Canciller alemán afirma que la Guardia Revolucionaria iraní está humillando a Estados Unidos El canciller alemán Friedrich Merz se mostró muy crítico con la actuación de Washington en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. pic.twitter.com/5T9XxgW5w4 — DW Español (@dw_espanol) April 27, 2026

¿Cuáles son las bases estadounidenses más importantes en Alemania?

Los soldados estadounidenses destinados en Alemania están repartidos en unas veinte ubicaciones, especialmente en el sur y suroeste del país, aunque si se incluyen depósitos militares más pequeños, la cifra se dobla hasta las cuarenta localizaciones.

Ramstein y Spangdahlem

La Base Aérea de Ramstein, en Renania-Palatinado, por ejemplo, es la mayor base militar estadounidense fuera de Estados Unidos. Es el centro logístico para tropas, equipos y carga en su camino hacia Oriente Medio, África o Europa del Este.

Ramstein es la sede de la Fuerza Aérea estadounidense en Europa y el centro de mando de la OTAN para la vigilancia del espacio aéreo militar de todos los socios europeos de la Alianza. Además, la base aérea alberga una estación de repetidores para la señal de satélites, que es de gran importancia para el uso de los drones de combate estadounidenses, por ejemplo en Oriente Medio. Dado que la curvatura de la Tierra impide el control directo desde Estados Unidos, las señales desde allí se envían a los drones vía Ramstein por satélite.

Aviones militares de carta y oficinas en una panorámica de la base.Aviones militares de carta y oficinas en una panorámica de la base.

La base también es de enorme importancia, porque soldados heridos de Europa, África u Oriente Medio son trasladados en avión a Ramstein y tratados en el Centro Médico Regional de Landstuhl, el hospital militar estadounidense más grande fuera de Estados Unidos. Ambas instituciones forman parte de la Comunidad Militar de Kaiserslautern (KMC), que comprende un total de más de 50.000 estadounidenses: soldados, empleados civiles y sus familias.

A unos 120 kilómetros al noroeste se encuentra la Base Aérea de Spangdahlem, la segunda gran base aérea estadounidense en Alemania. A diferencia de Ramstein, Spangdahlem es sobre todo un sitio de combate operativo.

En Alemania está estacionado un escuadrón de unos veinte cazas F-16, que actúa como fuerza de reacción rápida en tiempos de guerra y crisis. El escuadrón sirve para asegurar el flanco este de la OTAN y está especializado en la eliminación de las defensas aéreas enemigas en caso de emergencia.

Stuttgart y Wiesbaden

Mientras que Ramstein y Spangdahlem son algo así como los “puños operativos” del ejército estadounidense, Stuttgart y Wiesbaden son considerados el “cerebro estratégico”. Stuttgart alberga tanto el cuartel general del Mando Europeo de EE. UU. (EUCOM) como del Mando de África de EE. UU. (AFRICOM).

Desde aquí se dirigen todas las actividades militares estadounidenses en estos dos continentes. Wiesbaden también alberga el cuartel general de todas las fuerzas terrestres estadounidenses en Europa y África. Aquí también se coordinan las entregas de armamento occidental y los programas de entrenamiento para el Ejército de Ucrania.

Grafenwoehr y Hohenfels

Estas dos comunidades bávaras al este de Núremberg albergan el Centro Multinacional Conjunto de Preparación (JMRC), el centro de entrenamiento militar estadounidense más importante de Europa. Grafenwöhr alberga una de las áreas de entrenamiento militar más grandes y modernas del mundo, donde se practica el uso de sistemas de armamento con munición real.

En Hohenfels, se recrean en aldeas artificiales escenarios de guerra realistas, a veces hasta con civiles como figurantes. Miles de soldados de la OTAN se entrenan cada año en ambos lugares para mejorar la cooperación transfronteriza.

Büchel

La base aérea de Büchel , en Renania-Palatinado, se considera el único emplazamiento de armas nucleares que queda en Alemania, aunque ni Estados Unidos ni Alemania lo hayan confirmado oficialmente. Alemania —como otros países europeos— participa en el llamado “reparto nuclear” de la OTAN. Esto significa que Estados Unidos almacena armas nucleares en Europa, que son lanzadas sobre el objetivo por aviones de sus socios europeos de la OTAN en caso de emergencia.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) estima, por ejemplo, que Estados Unidos ha emplazado aquí entre 15 y 20 bombas nucleares tácticas. La base aérea alberga un escuadrón táctico de la Bundeswehr especialmente entrenado, así como otro estadounidense de apoyo para el mantenimiento y reparación de las bombas almacenadas aquí.

Una de las barreras de entrada a la base, desde donde se ven tres grandes grúas de obra al fondo.Una de las barreras de entrada a la base, desde donde se ven tres grandes grúas de obra al fondo.

¿Por qué hay tantas bases estadounidenses en Alemania?

Esto tiene su origen tras la Segunda Guerra Mundial. Con la victoria aliada sobre la Alemania nazi, la parte occidental, que más tarde se convirtió en la República Federal de Alemania (RFA), se dividió en tres zonas de ocupación: una zona británica, una francesa y una zona estadounidense. Estos últimos incluían principalmente el sur y suroeste de Alemania, por lo que las tropas estadounidenses siguen concentradas ahí hasta hoy.

Con el inicio de la Guerra Fría, la Alemania Occidental pasó de ser el enemigo derrotado a un importante aliado de Estados Unidos: la República Federal era un estado de primera línea con frontera directa con la RDA y Checoslovaquia, dos países del Pacto de Varsovia, que aunaba al bloque soviético.

Tanto los alemanes occidentales como los estadounidenses estaban muy interesados en ampliar una presencia militar permanente estadounidense que sirviera como elemento disuasorio para la Unión Soviética. Durante este periodo, llegaron a estar destinados en Alemania puntualmente más de 250.000 soldados estadounidenses en 1985.

Incluso tras el colapso del régimen soviético en 1989-90, la ubicación geográfica de Alemania en el centro de Europa siguió siendo estratégicamente favorable para Estados Unidos. Las bases existentes continuaron utilizándose para apoyar operaciones militares estadounidenses —por ejemplo, en Oriente Medio y África—, pero también para asegurar el flanco oriental de la OTAN contra Rusia, aunque el número de soldados estadounidenses destinados en este país ha ido disminuyendo de forma constante desde entonces.

¿Cuál es la importancia económica de las bases?

Para las comunidades afectadas, las bases militares estadounidenses son un factor económico extremadamente importante. Muchas de las bases están ubicadas en zonas rurales con debilidades estructurales donde el Ejército estadounidense suele ser el mayor inversor y el mayo empleador.

En total, más de 10.000 alemanes trabajan como empleados civiles directamente para el Ejército de Estados Unidos. Indirectamente, ya sea en empresas proveedoras, en el sector de la construcción o en el de servicios, se estima que dependen de ellos los empleos de más de 70.000 alemanes.

Cada año, Estados Unidos invierte miles de millones en la operación, expansión y modernización de sus bases alemanas. Y por último, los soldados estadounidenses y sus familias gastan gran parte de sus salarios en tiendas y empresas comerciales alemanas: la Comunidad Militar de Kaiserslautern, por sí sola, contribuye con hasta 3.500 millones de euros anuales a la economía regional.