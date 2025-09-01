Ministro Elizalde descarta intervencionismo del Gobierno tras criticar propuesta previsional de Kast

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó como “preocupante” la propuesta previsional de José Antonio Kast denominada “Chao préstamo al Estado”, pero descartó que los dichos del Ejecutivo constituyan intervencionismo electoral.

En conversación con radio Cooperativa, Elizalde sostuvo que cuando se actúa “preso de ideologismos se hacen planteamientos que representan una amenaza a conquistas importantes”, señalando que la propuesta de Kast pondría en riesgo el aumento de las pensiones, ya que obligaría a depender del endeudamiento y de la aprobación anual de la Ley de Presupuestos.

En contraste, defendió que la reforma aprobada por el Congreso “tiene financiamiento garantizado” y se logró gracias a un acuerdo político amplio que consideró como un “acto de generosidad y sentido patriótico”.

Ante la acusación del Partido Social Cristiano, que anunció una presentación ante Contraloría por intervencionismo electoral, el titular de Interior respondió que “mire qué absurdo”, y aseguró que el Ejecutivo actúa en el marco de la libertad de expresión.

“Cuando el Gobierno impulsa una iniciativa y alguien realiza una crítica infundada, a veces basada en fake news, lo que corresponde es precisar los hechos”, afirmó.

Elizalde añadió que “si se cuestiona el sentido de la reforma, lo que corresponde es explicarlo. Eso forma parte de la libertad de expresión”. En esa línea, defendió que la labor del Gobierno no es intervenir en la campaña, sino garantizar que la ciudadanía conozca la veracidad de las críticas y los efectos de la reforma previsional.