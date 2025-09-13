Panel Ciudadano UDD: Kast asoma como el gran perdedor del debate y Mayne-Nicholls suma puntos

La última encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD), publicada este sábado, revela que José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, sufrió la mayor caída tras el primer debate presidencial televisado, descendiendo tres puntos desde un 27% a un 24% en las preferencias.

Pese a este descenso en las preferencias, Kast comparte ahora el primer lugar con Jeannette Jara de la coalición “Unidad por Chile”, quien se mantuvo estable con un 24%, sin registrar variaciones respecto a la medición anterior.

En tercer lugar se ubica Evelyn Matthei, representante de Chile Vamos y Demócratas, con un 16%, dos puntos más debajo de lo que estaba antes del debate presidencial. A continuación, aparece el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser (PNL) con un 10%, cuatro puntos sobre el último sondeo.

Franco Parisi, a su vez, bajó a 9%, disminuyendo un punto porcentual, mientras Harold Mayne-Nicholls subió a un 4%, doblando su índice de preferencias. Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, en tanto, mantuvieron sin variación sus porcentajes quedando tal cual estaban (2% y 1%, respectivamente).

Respecto a los indecisos la encuesta detalla que un 5% de los encuestados está indeciso o votaría por otro candidato, mientras otro 5% optaría por el voto nulo o no votar.

Segunda vuelta

Ante un escenario de segunda vuelta, Jeanette Jara mejora su posición, aunque todavía se mantiene bajo sus principales contendores. Frente a Kast, Jara obtiene 33% versus un 46% del abanderado del Partido Republicano. Ante Matthei, pese a acortar la brecha respecto a la encuesta anterior, la canidata de la izquierda obtendría un 31% contra un 43% de la representante de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos.

El debate, visto por un 28% de los encuestados –60% hombres y mayoritariamente mayores de 40 años–, no modificó la preferencia del 86% de los votantes, pero un 14% cambió de opinión. En este escenario, Harold Mayne-Nicholls destacó como el candidato que más sorprendió positivamente (21%), mientras que Jara fue la que más decepcionó (32%), seguida por Kast (20%) y Kaiser (12%).

A pesar de su caída, Kast se encuentra entre los candidatos cuya percepción mejoró tras el debate, junto a Mayne-Nicholls y Matthei, mientras que Jara, Enríquez-Ominami y Artés recibieron las evaluaciones más negativas.