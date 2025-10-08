Confirman investigación de Fiscalía tras amenazas que recibió presidente de la Corte Suprema

La vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, confirmó que existe una investigación del Ministerio Público por amenazas que habría recibido el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco. “Es un tema para preocuparse”, afirmó.

Según informó el diario El Mercurio, hace semanas ingresó una denuncia a la Fiscalía Nacional proveniente del segundo piso del edificio de la Suprema. No se trataría de amenazas directas, sino de un plan que podría afectar al titular del Poder Judicial.

Melo explicó que el propio presidente convocó a un Pleno Extraordinario “con el objeto de poner en conocimiento de todos los ministros esta situación”.

Agregó que “hay una investigación reservada, que se está llevando por el Ministerio Público, de la cual no tenemos ninguna información (…) El señor presidente quiso convocar este Pleno con el objeto de socializar la situación (…) y contar respecto de las medidas de seguridad que está teniendo”.

Consultada por el origen de las amenazas, la vocera indicó: “Desconozco absolutamente la fuente de las amenazas, solamente sabemos que existieron y el presidente hizo la denuncia. El presidente tiene su escolta, entiendo que actualmente la tiene reforzada”.

Finalmente, Melo subrayó la gravedad del hecho: “Por supuesto, es la tercera autoridad del país. Nuestro presidente es una autoridad relevante en nuestro sistema democrático y republicano, por lo tanto, cualquier amenaza a su respecto es un tema para preocuparse”.