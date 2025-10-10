Municipio destituye a rectora del Instituto Nacional por faltas graves tras agresión entre alumnos

La Municipalidad de Santiago confirmó la destitución de la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, luego de un “exhaustivo sumario administrativo” que acreditó faltas graves a la probidad administrativa y negligencia.

De acuerdo a los antecedentes, la medida se adoptó tras comprobarse que la autoridad no cumplió con sus deberes frente a un hecho de violencia escolar ocurrido en agosto, cuando un estudiante de tercero medio fue agredido por un grupo de alumnos de cuarto medio dentro de una sala, luego de la difusión de una funa en redes sociales.

El municipio detalló que Vega no adoptó medidas para resguardar la integridad del estudiante, omitió denunciar el hecho al Ministerio Público dentro de las 24 horas y no informó oportunamente a la Dirección de Educación Municipal (DEM), incumpliendo los protocolos de seguridad escolar.

El sumario concluyó que sus acciones constituyeron una infracción al artículo 8° de la Ley 18.575 sobre Probidad Administrativa, que exige actuar con eficiencia, eficacia y legalidad en la función pública.

En sus descargos, Vega alegó discriminación de género y persecución política, acusaciones que fueron descartadas por la investigación, la cual estableció que el procedimiento se originó exclusivamente por la agresión registrada al interior del establecimiento.