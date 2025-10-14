Citarán a asesor de Kast a comisión de Hacienda para que explique los “parásitos” del Estado

La polémica columna del asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, titulada “Parásitos”, continúa generando repercusiones políticas. En el texto, el abogado afirmó que el Estado “está lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”, lo que provocó reacciones transversales.

Un reportaje de Fast Check reveló además que Valenzuela integra el grupo de expertos del Sistema de Alta Dirección Pública junto a Carmen Soza (Ideas Republicanas) y Sebastián Figueroa (Acción Republicana), quienes podrían recibir hasta $2,3 millones mensuales por su participación.

Ante ello, la diputada Gael Yeomans (FA) ofició al director nacional del Servicio Civil para conocer las funciones, sesiones, mecanismos de selección y remuneraciones de los tres asesores. En tanto, el diputado Daniel Manouchehri (PS) anunció que solicitará citar a Valenzuela a la Comisión de Hacienda de la Cámara para explicar sus declaraciones.

Desde Chile Vamos también surgieron críticas. El diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que “la candidatura republicana tiene el diseño de dejar al margen de la polémica a Kast y mandar al frente a Cristián Valenzuela, Arturo Squella o Ruth Hurtado. Es como sacar las castañas con la mano del gato”. Agregó que “un líder no manda a otros a hacer el trabajo sucio y luego se desentiende”.

En defensa del asesor, el diputado republicano Cristián Araya aseguró que “en ningún caso se trató a los funcionarios públicos de parásitos. Se trató al operador político, al que calienta el asiento y no hace la pega”. Y añadió: “Hay numerosos y una inmensa mayoría de funcionarios que hacen su trabajo, pero también hay bastantes manzanas podridas que hay que extirpar del sistema”.