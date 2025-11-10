Superintendencia de Pensiones ordena a AFPs informar toda publicidad tras denuncia por “bots”

La Superintendencia de Pensiones instruyó este lunes a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) entregar un informe completo sobre cualquier tipo de publicidad o promoción, directa o indirecta, tras la publicación de un reportaje que vinculó a la industria previsional con la difusión de contenidos digitales en defensa del sistema actual.

El documento —Oficio Ordinario N° 21434, firmado por el superintendente Osvaldo Macías— responde al reportaje de Reportea y Vergara 240 (UDP), que denunció que la Asociación de AFP habría financiado a la fundación Ciudadanos en Acción, dirigida por el economista y exconvencional Bernardo Fontaine, para realizar campañas contra la reforma de pensiones impulsada por el Gobierno del Presidente Boric.

De acuerdo con la publicación, la fundación habría pagado a influencers para difundir mensajes favorables al sistema de capitalización individual.

Frente a ello, Fontaine —integrante del comando de José Antonio Kast— negó las acusaciones: “Siempre he defendido que los trabajadores, y no el Estado, sean dueños de sus ahorros. No defiendo a las AFP ni participo en redes que ataquen con mentiras a candidatos”, escribió en su cuenta de X.

El oficio de la Superintendencia, fechado el 10 de noviembre de 2025, ordena a las AFP informar en un plazo de cinco días hábiles toda publicidad, promoción o pieza audiovisual —incluyendo columnas, videos, podcasts o campañas digitales— que haya sido gestionada directamente, indirectamente o mediante personas financiadas por las administradoras.

La instrucción se ampara en el artículo 26 del D.L. 3.500 y la Ley 21.735, que facultan al regulador para fiscalizar la transparencia de la información difundida por las AFP y sancionar eventuales irregularidades.

Si quieres revisar el oficio de la Superintendencia de Pensiones, sigue el link de abajo.

Oficio Superintendencia de pensiones por publicidad