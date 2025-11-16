Elecciones 2025: Servel informa que el 99,50% de las mesas están constituidas

El Servicio Electoral (Servel) informó que a las 09:55 horas de este domingo se alcanzó el 99,50% de las mesas constituidas para las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Según el balance, en territorio nacional ya se encuentran instaladas 40.269 mesas receptoras de sufragios, mientras que 204 siguen pendientes de constitución.

En el exterior, el avance es más lento debido a los distintos husos horarios. De las 427 mesas habilitadas fuera del país, 272 están constituidas, equivalentes al 63,70%, y aún restan por instalarse 155.

El organismo electoral reiteró el llamado a los votantes a acudir con su cédula o pasaporte y recordó que las mesas permanecerán abiertas hasta las 18:00 horas, siempre que no haya personas esperando para sufragar.