José Antonio Kast se impone por amplia mayoría a Jeannette Jara en el balotaje

Con 40.300 mesas escrutadas de un total de 40.900 mesas del país y del extranjero, correspondiente al 98,53%, los primeros resultados entregados por el Servel otorgan un 58,21% para el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, lo que corresponde a 7.168.865 votos.

Mientras que la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, obtiene por ahora un 41,79%, equivalente a 5.146.542 votos.

Los votos nulos alcanzan un 5,84% y blancos un 1,23%.

Los resultados a nivel nacional proyectan una clara ventaja para Kast, por lo que en el comando del exdiputado ya comenzaron las primeras celebraciones, datos que consolidan su victoria en esta segunda vuelta presidencial.

Por su parte, los representantes de la centroizquierda ya comenzaron a asumir la derrota. El diputado Eric Aedo, encargado de relaciones políticas del comando, aseguró que “el primer cómputo es claro”.

La candidata Jeannette Jara anunció a través de su cuenta de X que llamó al presidente electo para felicitarlo.