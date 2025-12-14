Presidente Boric sorprende al acompañar a su pareja a votar en La Florida

En medio de la jornada de balotaje que define al sucesor de Gabriel Boric entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, el mandatario generó revuelo al aparecer de manera inesperada en el Liceo Alto Cordillera, en la comuna de La Florida, para acompañar a su pareja, la deportista Paula Carrasco, mientras ejercía su derecho a voto.

La visita no estaba incluida en la agenda oficial del presidente, quien había votado temprano en Punta Arenas, su ciudad natal. Boric llegó al local de votación con un fuerte dispositivo de seguridad y fue recibido con entusiasmo por los presentes: gritos de apoyo, aplausos, solicitudes de fotos y abrazos de adherentes.

Al retirarse del recinto, el jefe de Estado expresó su gratitud. “Estoy muy agradecido del pueblo de Chile”, aseguró a la salida del recinto, agregando que se dirigiría directamente al Palacio de La Moneda para seguir de cerca el desarrollo de los resultados electorales.