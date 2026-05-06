Cinco detenidos deja operativo policial al interior de Temucuicui

Cinco personas detenidas dejó un operativo policial realizado durante la madrugada de este miércoles al interior de la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía.

El procedimiento fue encabezado por personal de Carabineros con apoyo del Ejército y se desarrolló entre las 04:30 y las 06:00 horas, según antecedentes preliminares informados por radio Bío Bío.

Durante el despliegue, efectivos policiales allanaron tres domicilios ubicados dentro de la comunidad, en una diligencia coordinada en el marco de investigaciones abiertas desde el año pasado.

De acuerdo con información preliminar, en el sector también se reportaron disparos mientras se desarrollaba el operativo.

Tres de los detenidos fueron aprehendidos por su participación en delitos relacionados con robo de vehículos motorizados, atentados incendiarios y disparos injustificados.

En tanto, las otras dos personas quedaron detenidas por infracción a la Ley de Drogas, luego de la incautación de sustancias ilícitas durante los allanamientos.

Con el avance de las diligencias, se precisó además que entre los aprehendidos se encuentran dos padres y uno de sus hijos.

El general Cristian Mansilla Varas, jefe de la Zona de Control de Orden Público de La Araucanía, indicó que el operativo permitió reunir distintos antecedentes para las investigaciones en curso.

“Logramos ingresar hoy día a la comunidad de Temucuicui, donde se realizaron diferentes diligencias, logrando levantar diferentes tipos de evidencia”, señaló.

Por su parte, el fiscal jefe de Collipulli, Carlos Bustos, explicó que los allanamientos correspondieron a una investigación que se encontraba en desarrollo desde agosto de 2025.

“Allanamos específicamente tres domicilios, resultando cinco personas detenidas, tres por órdenes de detención respecto de una investigación que se venía llevando a cabo desde agosto de 2025”, afirmó.

Se espera que los detenidos sean puestos durante esta jornada a disposición del Tribunal de Collipulli para sus respectivas audiencias de control de detención.