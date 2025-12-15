Primer discurso de Kast: apela a la unidad, menciona a expresidentes y hace un llamado al orden

Con un discurso llamando a la unidad y agradecimientos reiterados a los expresidentes de la República, José Antonio Kast ofreció su primera presentación pública como presidente electo del país, tras imponerse en el balotaje a la candidata Jeanette Jara con casi un 60% de los votos.

Tras recibir la llamada del presidente Gabriel Boric y la visita personal de Jara a su comando para reconocer la derrota, Kast subió al escenario alrededor de las 21:40 horas, dedicando sus primeras palabras a su familia, particularmente a su esposa María Pía Adriasola, a quien presentó como “tremenda primera dama”, y a sus nueve hijos a quienes pidió un “sacrificio adicional”.

“Ahora es un momento en que tengo que pedirles un poco más (…) les pido ahora ese sacrificio adicional de que me sigan acompañando en la Presidencia de la República“, sostuvo, agradeciendo a Dios a quien pidió “sabiduría, templanza y fortaleza para estar a la altura de este desafío”.

Kast fue enfático en señalar que no se trataba de un triunfo personal, ni de su partido, sino de todo un país. “Aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó la esperanza de vivir sin miedo, ese miedo que angustia a las familias. Ganó ese Chile que trabaja, ese Chile que madruga, ese Chile que cría en sus familias a sus hijos con mucho sacrificio”, comentó.

El nuevo presidente aseguró que las normas en el país debían cumplirse. “Vamos a restablecer la ley en todas las regiones, sin excepciones, sin privilegios políticos, administrativos, judiciales, porque son los ciudadanos a los que nosotros tenemos que atender. Los chilenos están esperanzados de lo que nosotros vamos a hacer”, sostuvo.

En esta misma línea, agradeció a las candidaturas que lo apoyaron, destacando el rol de Johannes Kaiser, Evelyn Matthei e incluso Franco Parisi que “no llamó a votar por mí”. “Es importante porque entre todos logramos una mayoría histórica… Uno no tiene por qué compartir todas las ideas, pero de cada candidato uno siempre puede recoger algo”, comentó en plan de unidad.

A propósito de esto último, Kast apuntó a la consolidación de un equipo afiatado y una “cultura de trabajo en conjunto” de cara a la administración del próximo gobierno. “Eso se puede hacer, más allá de las diferencias que podemos haber tenido en distintas etapas de nuestra vida política”, acotó.

Menciones a exPresidentes

El próximo presidente también tuvo palabras para Jeanette Jara, pidiendo respeto al mencionar que pese a las diferencias que podían tener ambos, “si priman los gritos destemplados, es muy difícil que salgamos adelante”. “Alguien puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros. Y ella asumió un desafío muy difícil y se la jugó en su estilo hasta el final. Y eso al menos yo lo valoro”, dijo.

A propósito de este discurso de unidad, muy alejado al estilo confrontacional que imprimió en la campaña, Kast aseguró que el país necesita “la colaboración y los aportes de cada uno. Y esa crítica se logra con diálogo y con sentido común, con altura de miras. Eso es lo que le pedimos a nuestra oposición”.

“Si vamos a combatir el crimen organizado lo necesitamos a ustedes también. Si vamos a recuperar nuestras cárceles, los vamos a necesitar a ustedes también que son de oposición. Si vamos a mejorar el sistema salud lo necesitamos a ustedes. Si vamos a mejorar la educación, los necesitamos a ustedes. Yo voy a ser el presidente de todos los chilenos. Sin exclusión”, planteó.

En la oportunidad tuvo palabras para los ex mandatarios, destacando al expresidente Frei “con el cual tuve muchas diferencias, pero nunca se negó al diálogo”. También mencionó en su discurso a los expresidentes Patricio Aylwin, Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera, a quién valoró por haber enfrentado desafíos como el terremoto y el rescate de los mineros.

También tuvo palabras aquellos que hoy no celebran y tienen tristeza, asegurando que también los necesita “para enfrentar las emergencias que hoy día tenemos, la crisis que hoy día tenemos. Cada uno decida libremente, en el Parlamento, en los municipios, en las gobernaciones, si quiere sumarse a la recuperación, al renacer de Chile… ”, expresó.

“Chile quiere un cambio, no quiere continuidad”, apuntó Kast, destacando sin ahondar demasiado en que se vendrán cambios importantes en salud y educación, pero que no se verán de inmediato. “No es de un día para otro. Vamos a tener un año duro, muy duro. Porque las finanzas del país no están bien”.

“Esto requiere perseverancia, constancia, fortaleza, sabiduría para enfrentar más cosas. Porque esto, como les digo, no es magia. Nosotros lo que les prometemos, es trabajo, carácter, orden, decisión y convicción. Ahí comienza el cambio que van a vivir los chilenos. Y esto requiere mucha unidad, requiere mucha entrega, muchas renuncias para todos”, agregó.

Al finalizar, Kast insistió en dar muestras claras y contundentes sobre la construcción de un proyecto país que “permita reconstruir Chile”. “Si no hacemos eso, va a ser muy difícil”, aseguró, “porque algunos no quieren que avancemos, algunos dentro de su libertad van a ocupar todas las herramientas para tratar de frenar este progreso”, concluyó.