Pierina Ferretti, presidenta de Nodo 21: progresismo no tuvo “respuesta clara hacia la migración”

La presidenta de la Fundación Nodo 21, Pierina Ferretti, realizó una dura autocrítica al progresismo tras la derrota electoral del sector y sostuvo que la izquierda no ha sabido enfrentar el debate sobre migración y su impacto en la vida cotidiana.

A su juicio, una de las falencias más evidentes ha sido la incapacidad de comprender la magnitud del fenómeno. “Creo que en la izquierda no hemos tenido una lectura profunda del sentido de unidad nacional y de identidad nacional que se ha visto alterado por la migración”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, agregando que “no hemos dado y no hemos tenido una respuesta clara hacia la migración, no hemos comprendido la profundidad del impacto que tiene en la vida cotidiana de las personas”.

Ferretti sostuvo que parte de este problema tiene raíces de clase. “Las élites tanto de izquierda como de derecha (…) viven en determinados barrios bastante protegidos y con mucho menos problemas de criminalidad y, por supuesto, que solo se encuentran con migrantes en el servicio doméstico. No los tienen de compañeros de colegio, ni van a los CESFAM”, indicó.

La socióloga llamó a una reflexión profunda: “Ahí tiene que venir una autocrítica súper fuerte de no tener sensibilidad a la necesidad de identidad nacional y de reconocimiento de valores que existen sobre todo en los sectores populares”.

En paralelo, descartó que la derrota del progresismo se explique por una supuesta agenda “woke”. Recordó que reformas como las 40 horas, el salario mínimo, la ley de pago efectivo de pensiones alimenticias o la agenda de seguridad “no tuvieron nada de woke”, por lo que el problema, a su juicio, va por otra vía: la desconexión con preocupaciones identitarias y comunitarias presentes en amplios sectores del país.