Abogado Jorge Contesse y detención de Maduro por EEUU: hay una “violación a la carta de la ONU”

El abogado y académico Jorge Contesse, profesor y director del Centro de Derecho Transnacional de la Universidad de Rutgers, abordó las implicancias jurídicas de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, señalando que se trata de una operación que vulnera normas básicas del derecho internacional.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Contesse afirmó que “partimos hablando de que acá había una operación que significa una violación a la Carta de Naciones Unidas”, agregando que se trata de “una agresión bajo las definiciones del derecho internacional”. A su juicio, ese elemento será uno de los puntos centrales que se discutirán en el proceso judicial que enfrenta Maduro en Nueva York.

El académico explicó que uno de los ejes del juicio será la discusión sobre la calidad jurídica del exmandatario venezolano. “Esto no es una calificación evaluativa, sino jurídica”, sostuvo, indicando que el tribunal deberá determinar si Maduro era o no jefe de Estado, cuestión clave para establecer si goza de inmunidad frente a la persecución penal. “Él va a alegar, evidentemente, que tiene inmunidad. Lo dijo ayer en la Corte: ‘Yo soy el presidente de Venezuela, he sido secuestrado’”, recordó.

Contesse advirtió que la propia conducta de la administración estadounidense podría debilitar su posición. Recordó que el presidente Donald Trump se refirió públicamente a “el presidente Nicolás Maduro” el día de la captura, lo que, según señaló, “podría jugar en contra del juicio del Departamento de Justicia respecto de la calificación jurídica de Maduro”.

Sobre la forma en que fue detenido, explicó que Maduro seguramente alegará que su captura fue ilegal. “La primera defensa va a ser un reclamo respecto de la manera en que fue capturado”, indicó. Sin embargo, precisó que en Estados Unidos existe el precedente del principio male captus bene detentus, según el cual “para los tribunales estadounidenses no es necesariamente relevante la manera en que una persona ha sido capturada una vez que es puesta a disposición de los tribunales”.

Ese precedente, explicó, proviene de fines del siglo XIX y fue ratificado por la Corte Suprema en el siglo XX, en un caso de un ciudadano mexicano secuestrado en su país y llevado a la fuerza a Estados Unidos. No obstante, Contesse subrayó que Maduro buscará diferenciar su situación: “Va a tratar de mostrar cómo su caso es distinto”, ya que no se trata de “una persona ordinaria”, sino de alguien que ejercía funciones de jefe de Estado.

El académico también apuntó a una inconsistencia política y jurídica. Señaló que si Estados Unidos valida la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, “entonces entienden que ella es la sucesora legal de Nicolás Maduro”, lo que dificulta sostener que Maduro no era jefe de Estado. “Es difícil sostener que Nicolás Maduro no lo era”, afirmó.

Finalmente, Contesse llamó la atención sobre el contenido de la acusación presentada en el tribunal, que reescribe la formulada en 2020. Destacó que, pese al discurso oficial, “la palabra fentanilo no está en la acusación, no está mencionada una sola vez”, y que el llamado Cartel de los Soles ya no aparece descrito como un cartel, sino como “un sistema de patronaje, una cultura de corrupción”. A su juicio, estas diferencias podrían “debilitar la posición del gobierno” ahora que el caso se encuentra judicializado.