Cambio en el Segundo Piso: Felipe Melo deja jefatura de asesores y llega Aisén Etcheverry

El Gobierno anunció la renuncia de Felipe Melo como jefe de asesores de la Presidencia, el equipo de confianza presidencial, y dio paso al nombramiento de Aisén Etcheverry como nueva jefa de asesores.

Felipe Melo había asumido la jefatura de asesores de la Presidencia en marzo de 2025, luego de desempeñarse como director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, tras la salida de Miguel Crispi, quien dejó el cargo en medio de cuestionamientos políticos al no comparecer ante la comisión investigadora del caso Monsalve, exsubsecretario del Interior.

Desde el Gobierno señalaron que el Presidente agradeció el compromiso y el trabajo desarrollado por Melo durante su gestión en el Segundo Piso, destacando su aporte en un período marcado por definiciones estratégicas para la administración.

En reemplazo de Melo asumirá Aisén Etcheverry, exministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, quien hasta ahora se desempeñaba como jefa de Planificación Estratégica de la Presidencia. Etcheverry también ejerció como vocera de Gobierno subrogante durante el pre y postnatal de la ministra Camila Vallejo, rol que consolidó su llegada al equipo estratégico del Ejecutivo.

