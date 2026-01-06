Publicidad
Delincuentes roban artículos patrimoniales del XVIII desde la Catedral de Santiago PAÍS Agencia Uno

Delincuentes roban artículos patrimoniales del XVIII desde la Catedral de Santiago

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Carabineros se encuentra investigando el robo que afectó a la Catedral de Santiago, durante esta noche. Hasta ahora, se desconocen los detalles del modus operandi y el número de involucrados.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Carabineros investiga un robo ocurrido durante la noche en la Catedral Metropolitana de Santiago. La mañana de este martes se reportó la sustracción de objetos patrimoniales del siglo XVIII. El Arzobispado informó el robo de dos candelabros de 1700, un relicario y dos adornos de plata, de alto valor espiritual, histórico y material. El o los autores habrían ingresado a la nave central; se desconoce el acceso, el modus operandi y no hay detenidos. Se evalúa si existen más especies robadas.
Desarrollado por El Mostrador

El Arzobispado de Santiago reportó el robo de candelabros que datan del siglo XVIII desde la Catedral Metropolitana, ubicada frente a la Plaza de Armas.

De acuerdo con información preliminar, el hurto de los objetos patrimoniales se habría producido durante la noche.

A través de un comunicado, el Arzobispado informó que fueron sustraídos dos candelabros del año 1700, un relicario y dos adornos de plata. Desde la institución señalaron que las piezas robadas tienen un alto valor “espiritual, histórico y material”.

Según los primeros antecedentes, el o los delincuentes ingresaron a la nave central del templo, sector donde se emplaza la sede del Arzobispado de Santiago. Aún no se ha determinado el punto exacto por el cual accedieron al recinto.

Desde Carabineros indicaron que la investigación se encuentra en desarrollo y que durante las próximas horas se realizará una evaluación para establecer si el robo se limita a las especies ya informadas o si existen otros objetos sustraídos. Por ahora, no se han reportado personas detenidas.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad