Delincuentes roban artículos patrimoniales del XVIII desde la Catedral de Santiago

El Arzobispado de Santiago reportó el robo de candelabros que datan del siglo XVIII desde la Catedral Metropolitana, ubicada frente a la Plaza de Armas.

De acuerdo con información preliminar, el hurto de los objetos patrimoniales se habría producido durante la noche.

A través de un comunicado, el Arzobispado informó que fueron sustraídos dos candelabros del año 1700, un relicario y dos adornos de plata. Desde la institución señalaron que las piezas robadas tienen un alto valor “espiritual, histórico y material”.

Según los primeros antecedentes, el o los delincuentes ingresaron a la nave central del templo, sector donde se emplaza la sede del Arzobispado de Santiago. Aún no se ha determinado el punto exacto por el cual accedieron al recinto.

Desde Carabineros indicaron que la investigación se encuentra en desarrollo y que durante las próximas horas se realizará una evaluación para establecer si el robo se limita a las especies ya informadas o si existen otros objetos sustraídos. Por ahora, no se han reportado personas detenidas.